video suggerito

Bezzecchi punito per l’incidente con Vinales nella Sprint in Australia: penalità da scontare in gara Pesante penalità per Marco Bezzecchi dopo lo spaventoso incidente con Maverick Vinales nella Sprint Race del GP d’Australia della MotoGP 2024: i Commissari FIM hanno ritenuto colpevole di guida irresponsabile il pilota italiano del team VR46. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo spaventoso incidente andato in scena tra Marco Bezzecchi e Maverick Vinales a due giri dal termine della Sprint Race del GP d'Australia della MotoGP 2024 non è stato archiviato come incidente di gara. I Commissari FIM hanno infatti deciso di punire il pilota italiano del team VR46 reo di aver centrato in pieno sul rettilineo principale del circuito di Phillip Island l'Aprilia dello spagnolo che dopo la corsa aveva chiesto pubblicamente sanzioni esemplari nei confronti del riminese.

Marco Bezzecchi si è visto dunque comminare una pesante penalità che dovrà scontare sempre a Phillip Island nella gara della domenica nella quale scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza: il 25enne romagnolo dovrà infatti scontare un ‘long lap penalty' durante la prossima corsa a cui prenderà parte. L'alfiere del team di Valentino Rossi è stato infatti ritenuto responsabile di guida irresponsabile e punito dunque con la sanzione prevista dal regolamento per tale infrazione.

A spiegare il motivo sono stati gli stessi Commissari FIM nella nota ufficiale con cui hanno comunicato la penalità inflitta a Bezzecchi: "Il pilota alla curva 1 si è trovato a guidare in modo irresponsabile causando un incidente che ha coinvolto Vinales. Ciò contravviene alle istruzioni specifiche impartite ai concorrenti e ai team della MotoGP ed è considerata guida irresponsabile in quanto ha causato pericolo per gli altri concorrenti. Si tratta quindi di una violazione dell'articolo 1.21, paragrafo 2, del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix. Per le ragioni di cui sopra, il Pannello Steward della FIM MotoGP ha inflitto una penalità di long lap penalty. La Penalità dovrà essere scontata dal pilota nella prossima gara del Gran Premio del Campionato" si legge infatti nel comunicato diramato dai Commissari FIM nel momento in cui hanno emesso il proprio verdetto riguardo allo spaventoso incidente tra Bezzecchi e Vinales andato in scena nella Sprint Race del GP d'Australia.