Penalità per Vinales nel GP Qatar, Cambia la classifica della MotoGP: Morbidelli sale sul podio Dopo il GP Qatar arriva la notizia della penalizzazione per Vinales: perde 16 secondi per non aver rispettato la regola sulla pressione delle gomme. Sorridono Bagnaia e Morbidelli, secondo e terzo.

A cura di Ada Cotugno

La splendida gara di Maverick Vinales ha avuto l'epilogo più triste: lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il GP Qatar alle spalle dell'imprendibile Marc Marquez ma è stato penalizzato di 16 secondi per il mancato rispetto della regola sulla pressione delle gomme. Una violazione del protocollo imperdonabile che stravolge la classifica a Doha e cambia le carte in tavola per il podio che diventa a maggioranza italiana.

Marquez resta primo, ma al secondo posto scala Bagnaia e sul gradino più basso si accomoda Morbidelli che era finito al quarto posto dopo un'ottima prima parte di gara in cui era riuscito a tenersi stretto anche il primo posto per qualche giro. Il catalano finisce così addirittura fuori dalla top10 del GP Qatar, piazzandosi al 14esimo posto.

Vinales penalizzato di 16" in Qatar

Alla bandiera a scacchi la sua posizione era stata messa sub iudice per chiarire quanto successo alle sue gomme. L'investigazione era stata annunciata subito dopo l'arrivo e alla fine la nota ufficiale ha dato al pilota del team Red Bull KTM Tech3 la notizia più brutta: per lui sono scattati 16" di penalizzazione per la pressione delle gomme che è risultata irregolare, un'infrazione del protocollo che gli è costata diverse posizioni in classifica.

Vinales è finito 14esimo e ha vanificato tutto quello che di buono ha fatto nel GP Qatar che ha rischiato anche di vincere prima che Marquez entrasse in modalità cannibale lasciando agli avversari solo la polvere. A beneficiare della penalità del catalano sono stati Bagnaia e Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo in classifica, che approfittano dell'irregolarità dell'avversario per prendersi dei punti pesantissimi per la classifica generale.

L'ordine d'arrivo definitivo del GP Qatar

M. Marquez Bagnaia Morbidelli Zarco Aldeguer Alex Marquez Quartararo Acosta Bezzecchi Marini