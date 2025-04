Marquez vince anche il GP del Qatar con una rimonta: secondo Vinales, Bagnaia sul podio

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Marc Marquez non ha rivali in questo Mondiale che fin qui sta dominando senza fare troppa fatica. Bagnaia non riesce a replicare la vittoria ad Austin e lascia allo spagnolo l'onore di chiudere al primo posto in Qatar: lo spagnolo trionfa a Lusail e vince la terza gara su quattro di questa stagione stabilendo un nuovo record di velocità. Non basta neanche un super Vinales per fermarlo, dato che a pochi turni dalla fine ha approfittato di una debolezza del suo connazionale per superarlo e andarsi a prendere un altro successo.

Terzo successo su quattro per Marquez

La pausa di Austin è stata soltanto un momento perché alla prima occasione Marquez è tornato a essere un cannibale. In Qatar si prende il primo posto di forza dopo il testa a testa con Vinales che dalla sesta posizione è finito in testa con una rincorsa incredibile. Morbidelli ha provato a resistere agli assalti tenendo salde le mani sul primo posto, ma poi è crollato vertiginosamente perdendo quattro posizioni. Maverik lo ha risucchiato, ma Marquez è rimasto al suo passo e al momento propizio lo ha sorpassato tenendosi la testa della gara fino alla bandiera finale.

La rimonta di Bagnaia

Il Qatar sorride anche a Bagnaia che chiude al terzo posto, davanti a Morbidelli, ma per lui è una vera impresa: pecco era partito dall'undicesima casella ma ha vissuto una rimonta incredibile che per grandi tratti della gara lo ha portato addirittura al secondo posto, con il sogno di poter arrivare per primo alla bandiera a scacchi. Alla fine l'italiano deve accontentarsi della terza posizione ma resta comunque una prestazione importante. Dopo Austin arriva un altro segnale positivo per Bagnaia che sta vivendo questo mondiale in crescendo dopo i problemi che aveva segnalato nelle prime due gare stagionali, condizionato da un feeling ancora acerbo con la nuova moto.