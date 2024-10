Bezzecchi centra in pieno Vinales a 240 km/h: l’incidente spaventoso durante la Sprint Race

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Sono spaventose le immagini dell'incidente che ha coinvolto Marco Bezzecchi e Maverick Vinales durante la Sprint Race del GP Australia: entrambi i piloti sono finiti nella ghiaia, con l'italiano che ha colpito il suo collega arrivandogli dritto addosso a 240 km/h. Tutti immaginavano il peggio, anche perché dopo il contatto entrambi sono rimasti immobili a terra per qualche secondo prima di rialzarsi per sottoporsi immediatamente agli accertamenti del caso.

Il pilota Ducati è stato probabilmente risucchiato dalla scia di Vinales e non è riuscito a fermare la sua moto, centrando l'Aprilia dello spagnolo in pieno al massimo della velocità. Per fortuna entrambi stanno bene, ma tutti hanno temuto per un attimo per le vite dei due sportivi.

L'incidente tra Bezzecchi e Vinales

È accaduto tutto alle prime luci dell'alba italiana, mentre in Australia i piloti erano in pista per la Sprint Race prima del Gran Premio. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere che hanno ripreso tutta la scena: Vinales e Bezzecchi si stavano contendendo la quinta posizione quando all'improvviso l'italiano ha colpito in pieno la moto del suo rivale, scagliandosi contro a circa 240 km/h. Ne è nato un impatto spaventoso che ha sbalzato via entrambi i piloti dalle moto. Il pilota della scuderia Ducati non è riuscito a frenare in tempo, forse tradito dalla scia dello spagnolo, e gli ha toccato la ruota posteriore facendolo andare fuori strada.

Tutti sono rimasti con il fiato sospeso anche nei minuti successivi, in attesa di capire bene cosa era successo e soprattutto le condizioni dei due ragazzi coinvolti. Bezzecchi è rimasto a terra per alcuni secondi, fermo immobile, ma poi tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando si è mosso prima di essere portato via in barella per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso in ospedale.

Le condizioni dei due piloti

Fortunatamente l'incidente non ha causato danni a nessuno dei due. Bezzecchi è stato trasportato subito a Melbourne per sottoporsi a una tac alla testa, dopo aver valutato l'assenza di fratture, mentre a Vinales è stata trovata una contusione al gomito sinistro e una modesta tumefazione post-traumatica che richiederà l'utilizzo di una terapia antinfiammatoria. Poteva andare decisamente peggio e i due piloti lo sanno bene.

Diggia ha visto tutto l'incidente da vicino, dato che era proprio dietro di loro in pista, e non potrà mai dimenticare quei momenti: "Uno dei momenti più paurosi della mia vita, è stato brutto, ho cercato di evitare tutti i pezzi, si è rotta la mia tuta perché mi è arrivato qualcosa adodsso, dalla pista non sono riuscito a capire cosa è successo, soprattutto se non sei attaccato. Uno dei pochi momenti della mia vita in cui ho avuto paura in moto".