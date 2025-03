Marc Marquez domina la MotoGP, si prende pure la Sprint ad Austin: Bagnaia rimonta e chiude terzo

video suggerito

Marc Marquez vince la Sprint Race più insidiosa e imprevedibile mai vista prima. Secondo su fratello Alex mentre Bagnaia è eroico portandosi sul podio come terzo dopo essere partito dalla sesta casella.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez vince la Sprint Race più insidiosa e imprevedibile mai vista prima. Secondo su fratello Alex mentre Bagnaia fa paura alla partenza dalla sesta casella in griglia. Pecco supera tutti dall'interno sfruttando la prima curva a sinistra per mettersi davanti a tutti. Sorpreso inizialmente Marc Marquez che resta inizialmente dietro al vicecampione del mondo. Poi lo spagnolo si prende la seconda posizione effettuando il sorpasso su Bagnaia che poi finisce terzo a metà gara alle spalle di Alex Marquez in seconda posizione. Di Giannantonio, sorpreso anche lui da Bagnaia scivola inizialmente dietro in classifica.

Marc Marquez a metà gara tenta la fuga portandosi a 8 decimi davanti a suo fratello Alex con Bagnaia che resta tallonato agli scarichi della sua moto. Le posizioni a due giri dalla fine sembrano così abbastanza cristallizzate là davanti e infatti Marc Marquez riesce a guadagnare il vantaggio necessario per tagliare il traguardo e portarsi a casa anche la vittoria della Sprint oltre alla pole che gli consentirà domani di partire ancora una volta davanti a tutti in gara. Bagnaia si riscatta e dopo la sesta posizione in qualifica si prende il podio della Race.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race di Austin

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Franco Morbidelli (Ducati)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Luca Marini (Honda)

9. Ai Ogura (Aprilia)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Fermin Aldeguer (Ducati)

12. Brad Binder (KTM)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

19. Somkiat Chantra (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Ritirato Maverick Vinales (KTM)

Ritirato Joan Mir (Honda)