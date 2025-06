video suggerito

Marc Marquez vince la Sprint Race al Mugello nonostante una partenza thriller: era finito settimo Dopo la pole, Marc Marquez si prende pure la Sprint Race al Mugello: rimonta bellissima dello spagnolo, seguito da suo fratello Alex e da Bagnaia che chiude il podio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Mugello a trionfare è sempre Marc Marquez, anche quando tutto sembra andargli di traverso. Dopo essersi preso la pole lo spagnolo vince anche l'ennesima Sprint Race di questa stagione ma stavolta viene costretto a una rimonta pazzesca per un errore commesso durante la partenza. Non è tutto facile come al solito, perché ha dovuto recuperare posizioni su posizioni, ma alla fine è risuscito a trionfare ancora una volta dopo aver conquistato anche la pole numero 100 della sua carriera.

La partenza però fa scatenare diversi ragionamenti in casa Ducati dove certi errori possono costare anche caro. Quando è scattata la luce verde il pilota si è dimenticato di attivare il launch control ed è stato risucchiato dal resto del gruppo, finendo al settimo posto tra la disperazione generale. Eppure non si è perso d'animo e ha messo in scena una grande rimonta che gli ha permesso di chiudere il sabato nel modo migliore, festeggiando un altro trionfo.

Alex Marquez e Bagnaia chiudono il podio

Bagnaia aveva provato ad approfittare della situazione mantenendo la leadership in assenza dello spagnolo, ma la rimonta è stata così rapida da non dargli neanche il tempo di studiare una strategia. Marquez è tornato al comando, seguito da suo fratello Alex che poi si è piazzato al secondo posto. Per alcuni giri l'italiano è rimasto attaccato al suo rivale, ma alla fine ha dovuto difendere il suo terzo posto dagli assalti di Vinales che a due giri dalla fine era pronto a scalzarlo dal podio e a prendersi il suo posto.

Ma alla fine Bagnaia è riuscito a chiudere terzo, seguito da Vinales, Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli. Soltanto decimo Quartarato che ha perso tante posizioni in classifica a causa di un dolore alla spalla che non lo ha fatto rendere al meglio. Cala il sipario sul Mugello in questo sabato pre-gara che si preannuncia essere caldissima.