Sfogo di Vinales per l'incidente, invoca una sanzione dura per Bezzecchi: "La prossima volta andrò alla morte" La collisione è avvenuta all'ingresso della curva 1 (la Doohan) del circuito australiano, durante gli ultimi giri della gara Sprint. Lo spagnolo: "Voleva superarmi? Se credeva di essere più veloce poteva farlo alla curva successiva". Ma Bezzecchi ha qualche attenuante.

Maverick Viñales e Marco Bezzecchi per fortuna stanno bene ma averli visti sbalzati dalle moto e volare sull'asfalto, trascinati in pista dall'inerzia del movimento è stato tremendo. S'è temuto il peggio per quell'incidente avvenuto durante la gara Sprint del Gran Premio di MotoGp in Australia. L'impatto nel quale i piloti, a giudicare dalla caduta, hanno rischiato la vita s'è verificato a un paio di giri dal termine: entrambi erano in lotta per conquistare la quinta posizione, incollati l'uno all'altro. E proprio quella distanza minima è stata tra le cause dello scontro che s'è verificato all'ingresso della curva 1 (la Doohan): per l'italiano è stato impossibile evitare la collisione e in staccata ha speronato l'Aprilia dello spagnolo.

La rabbia del pilota spagnolo, se la prende con l'italiano

"Se non fanno qualcosa, la prossima volta andrò alla morte", come a dire che non si porrà alcuno scrupolo nel duello "corpo a corpo" in caso di mancata e severa punizione dell'italiano. Sono state le parole dell'iberico che ha puntato il dito contro la manovra – a suo dire – imprudente del rivale. Cosa ha fatto l'avversario in sella alla Ducati? Vinales lo aveva appena superato e Bezzecchi, nel tentativo di effettuare il contro-sorpasso all'interno, ha provato a sfruttare la scia. Quali sono state le conseguenze lo spiega bene la sequenza videoclip che ha offerto la ricostruzione della dinamica dell'incidente ed è divenuta materia di analisi da parte dei commissari di gara per verificare responsabilità e prendere eventuali provvedimenti.

Vinales accusa Bezzecchi, ha chiesto sia punito

"Voleva superarmi? Se credeva di essere più veloce – ha aggiunto lo spagnolo a Marca, dando sfogo alla rabbia – poteva farlo alla curva successiva… ho detto tutto agli steward e hanno capito bene cosa intendevo". Il senso delle sue parole è: ha chiesto che sia punito con una sanzione anche pesante per la pericolosità della sua guida in quel frangente. Quanto alle condizioni fisiche, non sono preoccupanti: sia Vinales sia Bezzecchi saranno alla partenza del Gran Premio. Lo spagnolo ha riportato una forte contusione al nervo del gomito sinistro con conseguente perdita di sensibilità, "ma la sto già recuperando" ha chiarito.

Aerodinamica e raffica di vento: le attenuanti per il pilota Ducati

Nella valutazione che faranno gli steward, però, non può non tenersi conto di un fattore aerodinamico che si verifica in situazioni come quella che ha coinvolto i piloti di Aprilia e Ducati. L'effetto risucchio per la moto posteriore che resta in scia ha giocato un ruolo determinante al di là delle intenzioni del pilota italiano. La raffica di vento, che in quella porzione di tracciato era abbastanza forte, ha solo potuto peggiorare le condizioni di guida. Non è una scusante ma la riprova di quanto accaduto anche a Marc Marquez, costretto dalle folate improvvise a stare largo e a gestire con cautela la conduzione del veicolo.