Marc Marquez show, nella Sprint di Losail nuovo assolo: Bagnaia in difficoltà ma va a punti Solito assolo di Marc Marquez anche nella Sprint in Qatar, con una Sprint dominata dal primo all'ultimo giro. Secondo il fratello Alex davanti ad un ottimo Morbidelli. Bagnaia a punti ma solo 8°. Con questo successo Marc si è ripreso anche la classifica piloti, davanti al fratello staccato di due lunghezze.

A cura di Alessio Pediglieri

Una Sprint che si è conclusa come si prevedeva ovvero con il dominio incontrastato di Marc Marquez. Lo spagnolo, dopo aver preso la 70a pole in carriera e la quarta di fila, ha gestito al meglio anche la mini-gara di sabato duellando nella prima parte con il fratello Alex, per poi lasciarlo dietro per la posizione di rincalzo. Terzo un ottimo Morbidelli che si difende da Quartararo. Male invece Pecco Bagnaia che riesce comunque ad andare in zona punti con l'ottava posizione finale. In questo modo, Marc Marquez si riprende la prima posizione nella classifica del MotoGP davanti al fratello Alex, distaccato da 2 lunghezze.

Partono benissimo i fratelli Marquez che si tengono le prime posizioni come da pronostico, ma ad impressionare è Pecco Bagnaia letteralmente indemoniato: in un giro si prende subito tre posizioni, mostrando una grinta e una rabbia di riscatto dopo la scivolata che lo ha condannato all'11° posto in griglia. Poi però la sua Ducati paga pegno e perde contatto e terreno dai primi, ricadendo nelle retrovie mentre davanti si assiste all'ennesimo show di Marc Marquez.

Franco Morbidelli ha completato il podio con un ottimo terzo posto in sella alla Ducati VR46. E' riuscito a tener dietro uno scatenato Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) che ha approfittato ad un errore nell'ultima curva per superare Fabio Quartararo. A seguire Fabio Di Giannantonio (sesto con la Ducati VR46) e il giapponese Ai Ogura (settimo con la Aprilia Trackhouse). Bagnaia? Letteralmente anonimo dopo un avvio entusiasmante. Si è reso protagonista di una gara ad altalena, conclusa in ottava posizione e a punti, davanti alla Aprilia di Marco Bezzecchi e alla KTM di Maverick Vinales. Per il campione del mondo in carica, il rientrante Jorge Martin nulla di positivo: sedicesimo posto.

Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del Qatar 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Franco Morbidelli (Ducati)

4. Fermin Aldeguer (Ducati)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Maverick Vinales (KTM)

11. Pedro Acosta (KTM)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Brad Binder (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Jorge Martin (Aprilia)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Somkiat Chantra (Honda)

Rit. Johann Zarco (Honda)