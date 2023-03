MotoGP Portogallo oggi a Portimao, orari TV8 e Sky: dove vederlo in TV e streaming, Marquez in pole

La mappa del circuito di Portimao che ospita il GP del Portogallo della MotoGP 2023 in programma oggi (fonte Brembo)

Ad ospitare il GP del Portogallo che oggi apre il Mondiale della MotoGP 2023 sarà l'Algarve International Circuit situato a mezz'ora da Portimao. Quello lusitano è un tracciato di 4,59 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 970 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Portimao presenta un layout mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono nove per un totale di 28,5 secondi al giro. Delle nove frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 120 km/h dopo 4,6 secondi di decelerazione in cui percorrono 262 metri.

Per la gara di oggi della MotoGP sono previsti 25 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 114,8 km. Il record della pista in assoluto appartiene a Pecco Bagnaia che nel 2021 in qualifica stampò un incredibile 1'38.725 mentre per quanto riguarda il giro più veloce in gara il primato è nelle mani di Fabio Quartararo che lo scorso anno su questo tracciato ha fermato il cronometro sull'1'39.435.