Bastianini salterà il Gp di MotoGP a Portimao dopo la caduta: è stato trasportato in ospedale Enea Bastianini salterà il Gp di MotoGP a Portimao a causa di una frattura alla scapola destra a seguito della caduta nel corso della sprint race. Il pilota della Ducati rischia l’intervento chirurgico ed è stato trasportato immediatamente in ospedale.

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima sprint race della storia in MotoGP a Portimao ha confermato quanto visto al termine della scorsa stagione: Pecco Bagnaia è ancora davanti a tutti. Il pilota della Ducati ha vinto la prima mini-gara che anticipa quella principale che invece si correrà domani, domenica 26 marzo. Un'autentica soddisfazione per il team italiano che guadagna subito punti in classifica piloti e in quella costruttori. L'unica nota stonata della giornata è stata però la caduta subito dopo il primo giro della sprint race da parte di Enea Bastianini.

Il pilota della Ducati è caduto male in curva travolto dalla moto di Luca Marini. La smorfia di dolore e il crollo a terra sulla ghiaia hanno fatto subito pensare al peggio. Bastianini ha sentito subito grande dolore e per questo dopo essere stato valutato al meglio nel paddock, al termine della sprint race è stato trasportato all'ospedale di Portimao. Necessari infatti gli accertamenti del caso per capire se il pilota italiano dovrà subire o meno un intervento chirurgico. Già, perché è stato subito chiaro a tutti nel paddock cosa avesse realmente subito Bastianini: "Una frattura alla scapola destra".

La caduta di Bastianini finito nella ghiaia dopo lo sconto con Marini e la caduta contemporanea con Mir.

A rivelarlo è stato Davide Tardozzi, team manager della Ducati che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato sconsolato, cosa sia accaduto: "Gli esami hanno evidenziato una frattura alla scapola destra, lo stanno portando all'ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti – ha detto ascuro in volto e con non poco rammarico – Bisogna capire se la frattura è composta o scomposta. Se la frattura dovesse essere scomposta, potrebbe essere necessaria un'operazione. Salterà sicuramente la gara di domani qui a Portimao".

Tardozzi ha visto dunque da un lato la soddisfazione di aver ricevuto conferme sia dalla moto che dallo stesso Bagnaia, e dall'altra la sfortuna di aver perso un pilota come Bastiaini che con questa Ducati avrebbe potuto fare molto bene sulla pista di Portimao: "Temo possa essere out anche per il GP Argentina della prossima settimana – ha specificato Tardozzi – spero che riesca a recuperare per il GP degli Stati Uniti, dato che Enea in Texas può vincere la gara, ma voglio comunque essere positivo per l'Argentina".