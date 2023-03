Bagnaia rivede in TV il tremendo incidente causato da Marquez: mani nei capelli e una dura accusa Prima di salire sul podio a Portimao Bagnaia, Vinales e Bezzecchi hanno visto in TV le immagini dell’incidente con Oliveira provocato da Marc Marquez nel GP del Portogallo della MotoGP 2023: dura la reazione del pilota della Ducati.

A cura di Michele Mazzeo

La prima gara stagionale della MotoGP 2023 ha visto il vincitore Pecco Bagnaia e la Ducati (che ha piazzato quattro moto nei primi cinque posti) confermarsi come pilota e moto da battere e Maverick Vinales mostrare sempre un maggior feeling con un'Aprilia ancora più competitiva della passata stagione. A catalizzare l'attenzione di tutti dopo il GP del Portogallo è stato però quanto avvenuto nel corso del 3° giro, cioè quando Marc Marquez con una manovra kamikaze ha rovinato la gara di Jorge Martin e centrato in pieno l'idolo di casa Miguel Oliveira in un incidente spaventoso nel quale lo stesso otto volte campione del mondo ha rimediato una frattura alla mano (per la quale è stato già operato a Barcellona e che gli impedirà di prendere il via al prossimo GP d'Argentina così come il centauro portoghese del team RNF) e si è inoltre visto comminare una pesante penalità (due long lap penalty) che però potrebbe anche non dover scontare per un cavillo regolamentare.

La pericolosissima manovra compiuta dal pilota Honda, non la prima della carriera (non a caso dopo quella di Portimao è tornata in auge un'intervista a riguardo di Valentino Rossi del 2018 in cui sembra prevedere l'incidente con Oliveira), nonostante le sue immediate scuse, ha indignato sia i capi delle squadre penalizzate (duri gli sfoghi dell'ad Aprilia Massimo Rivola e del Ceo di Ducati Corse Claudio Domenicali) sia la stragrande maggioranza dei piloti della classe regina del Motomondiale che hanno criticato senza mezzi termini il comportamento dello spagnolo.

Per comprendere meglio l'elevata gravità di ciò che è accaduto in Curva 3 del circuito di Portimao nel corso del 3° giro del GP del Portogallo della MotoGP basta guardare la reazione dei tre piloti saliti sul podio, Bagnaia, Vinales e Bezzecchi nel momento in cui, terminata la gara, in attesa della premiazione, gli sono state fatte rivedere le immagini in TV dell'incidente causato da Marc Marquez e della troppa foga già evidenziata nei due giri precedenti.

Le prime immagini che i tre piloti vedono scorrere sul monitor sono quelle relative al contatto al via proprio con il campione del mondo in carica e quelle della prima entrata al limite su Jorge Martin, cioè i due avversari che insieme a Oliveira (autore di una partenza fantastica) lo avevano relegato in quarta posizione dopo esser scattato dalla pole position. E già vedendo queste immagini Maverick Vinales è apparso sconvolto dalla troppa irruenza mostrata da Marquez: "Guarda, guarda, incredibile. Madre di Dio!" ha infatti urlato l'alfiere dell'Aprilia evidentemente stupito dalla spropositata aggressività messa in pista dal connazionale al via. A quel punto Bagnaia ha risposto lanciando una prima accusa nei confronti di Marquez: "Dopo ha fatto lo stesso…" ha difatti detto il piemontese.

Subito dopo i primi tre classificati della gara di Portimao vedono per la prima volta le immagini televisive del pauroso incidente provocato dall'entrata kamikaze di Marc Marquez e la loro reazione è un misto tra rabbia, paura e sgomento. Il primo ad esternare il suo pensiero è Marco Bezzecchi che, quasi a voler frenare l'irruenza del pilota Honda, urla "No, no, no! Ca**o Miguel, poverino…". A quel punto Maverick Vinales è sbottato prima condannando la manovra di Marquez ("Dai! Porca pu***na!") e poi mostrando tutto il suo stupore per l'impatto con l'Aprilia di Oliveira ("Uuuh… madre di Dio!"), venendo inframezzato da Pecco Bagnaia che, portandosi le mani sui capelli evidentemente spaventato dalle immagini che stava vedendo, ha commentato "Che sfiga! Si ma…due giri di fila così!" con cui mostra tutto il proprio disappunto per le folli manovre pericolose compiute dal Cabronçito nelle prime due tornate di gara. Il tutto mentre Bezzecchi, evidentemente preoccupatissimo per Oliveira dopo aver rivisto da più angolazioni il violentissimo incidente, ha chiosato con un eloquente "Speriamo solo che stia bene!".