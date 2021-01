Il grande giorno di Carlos Sainz è arrivato. Il pilota spagnolo è sceso in pista a Fiorano per la prima volta alla guida della Ferrari. Di buon mattino l'ex pilota della McLaren ha fatto il suo primo giro con la Scuderia di Maranello. Lo spagnolo proverà oggi e domani e poi tornerà al volante in Bahrain, dove si terranno i test invernali dal 12 al 14 marzo. Martedì è sceso in pista Charles Leclerc, tra giovedì e venerdì tocca invece a Mick Schumacher.

Cinque giorni di lavoro per la Ferrari, che lunedì ha fatto scendere in pista tre baby, incluso Giuliano Alesi che ha salutato così il team di Maranello, martedì il pilota che ufficialmente è il numero uno del team Charles Leclerce oggi è toccato a Carlos Sainz. Il ventiseienne aveva già avuto modo di conoscere il suo nuovo mondo, si era presentato in un paio di occasioni in fabbrica ed aveva conosciuto meccanici e ingegneri, ma adesso finalmente è tornato a guidare e lo ha fatto nella storica pista di Fiorano.

Carlos Sainz con la Ferrari nel Mondiale 2021

Carlos Sainz ha preso il posto di Sebastian Vettel, è un figlio d'arte (papà Carlos è un mito del motorsport) e già da sei stagioni è in Formula 1. Ha guidato per Toro Rosso, Renault e McLaren. La Ferrari lo ha ingaggiato la scorsa primavera e gli ha fatto firmare un contratto biennale. Il team principal Binotto ha detto che i due piloti partiranno alla pari, ma Leclerc sarà in realtà la prima guida. Sainz di sicuro non accetterà in modo passivo questo ruolo. Nei suoi anni in Formula 1 è sempre cresciuto, ha chiuso gli ultimi campionati al sesto posto, ha ottenuto due podi, l'ultimo a Monza, e ora vuole cercare di vincere anche la prima gara della sua carriera.