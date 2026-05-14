C’è una Ferrari abbandonata a bordo strada in Svizzera: il proprietario fa scena muta con la polizia

Una preziosa Ferrari è stata trovata distrutta e abbandonata accanto all’autostrada A1, in Svizzera. Il proprietario, un 57enne rintracciato dalla polizia a casa sua, era illeso ma ha scelto di non rispondere alle domande degli agenti.

Una Ferrari distrutta e abbandonata a bordo strada, nessuno sul luogo dell'incidente e un proprietario rintracciato poco dopo a casa, illeso, ma senza alcuna intenzione di spiegare cosa fosse successo. È il mistero su cui sta indagando la Polizia cantonale argoviese dopo il ritrovamento di una supercar del Cavallino finita fuori strada sull'autostrada A1, nei pressi di Lenzburg, in Svizzera.

L'episodio è avvenuto nelle prime ore di mercoledì mattina. Intorno alle 5:30, un automobilista di passaggio ha segnalato alla centrale d'emergenza la presenza di un'auto fuori dalla carreggiata, in direzione Berna. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, si è trovata davanti una scena insolita: una Ferrari rossa, pesantemente danneggiata, ferma nella vegetazione accanto all'autostrada. Del conducente, però, nessuna traccia.

La Ferrari fuori strada sulla A1 e il proprietario trovato a casa

Secondo i primi rilievi, la Ferrari sarebbe uscita di strada autonomamente, avrebbe abbattuto per diversi metri una recinzione di protezione per la fauna selvatica e avrebbe poi terminato la propria corsa nella scarpata. I danni alla parte anteriore della vettura sono importanti e hanno reso necessario l'intervento per il recupero del mezzo. Durante le operazioni, la corsia destra dell'autostrada è stata chiusa per circa mezz'ora.

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Ciò che ha reso la vicenda ancora più misteriosa è emerso subito dopo. Gli agenti sono risaliti al proprietario della vettura, un uomo di 57 anni, e lo hanno raggiunto nella sua abitazione. L'uomo era illeso, ma davanti alle domande della polizia ha scelto di avvalersi del proprio diritto a non rispondere. Nessuna spiegazione, dunque, né sulla dinamica dell'incidente né sul motivo per cui la Ferrari fosse stata lasciata lì senza attendere l'arrivo delle autorità.

Il mistero sull'incidente: la polizia indaga

La Polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per ricostruire le circostanze dell'incidente. Restano diversi interrogativi: chi fosse effettivamente alla guida, perché l'auto sia uscita di strada in quel punto e soprattutto perché il conducente si sia allontanato dal luogo dell'impatto. Secondo quanto riferito alla Bild, agli investigatori non è ancora chiaro neppure il motivo per cui la vettura abbia lasciato la carreggiata su un tratto di autostrada non considerato particolarmente insidioso.

La Ferrari coinvolta pare essere supercar dal valore superiore ai 200mila euro (sembra infatti trattarsi di una Ferrari F12 Berlinetta), anche se le autorità svizzere nei comunicati ufficiali si sono limitate a parlare genericamente di Ferrari. Di certo c'è che il danno economico è ingente. Ma, almeno per ora, il vero nodo della vicenda non è il costo della riparazione: è il silenzio del proprietario, che ha trasformato un incidente stradale in un piccolo giallo svizzero.