Bagnaia provoca Marc Marquez, cala il gelo in sala stampa: “Come Valentino Rossi” Momento di grande imbarazzo per Marc Marquez durante la conferenza stampa andata in scena a Motegi dopo la gara del GP del Giappone della MotoGP 2023: un sarcastico e provocatorio intervento di Bagnaia che lo paragona al suo vecchio rivale Valentino Rossi fa calare il gelo al pilota Honda al centro di voci di mercato riguardo ad un possibile passaggio in Ducati con il team Gresini nel 2024.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre il Mondiale della MotoGP 2023 entra nel vivo con la lotta per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin che si fa incandescente con i due divisi in classifica da appena tre punti quando mancano ancora sei gare alla conclusione, a tenere banco nel paddock della classe regina del Motomondiale anche durante il GP del Giappone è la situazione di mercato che vede un possibile addio alla Honda dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez per approdare nel team Gresini, e quindi in casa Ducati, nel 2024.

Una vicenda che ha animato le ultime settimane e che sembra avviarsi verso l'epilogo con il 30enne spagnolo che sembra intenzionato a lasciare la casa giapponese per andare a far coppia con il fratello Alex nella compagine di Faenza ma che, per farlo, deve trovare un accordo per rescindere il ricco contratto che lo lega alla Honda anche per la prossima stagione, trattativa che riguarda anche gli sponsor che lui ha portato alla squadra nipponica e che adesso potrebbero voler seguirlo in Gresini (nel complesso di parla di un giro d'affari di 40 milioni di euro a stagione).

La situazione è dunque delicatissima ed è per questo che, anche se ha detto di aver già deciso cosa farà nella prossima stagione, ha rinviato l'annuncio a riguardo inizialmente fissato per lo scorso GP del Giappone, gara di casa della Honda. Anche in virtù di ciò (quale posto migliore di Motegi per annunciare la sua permanenza alla casa dell'Ala qualora fosse questa la sua decisione?) in molti nel paddock sono ormai convinti che il passaggio di Marc Marquez in Gresini nel 2024 sia ormai quasi fatto.

E l'argomento è venuto fuori anche nella tradizionale conferenza stampa andata in scena dopo la gara del GP del Giappone che ha visto il 30enne di Cervera tornare sul podio chiudendo terzo alle spalle del vincitore Jorge Martin e del leader del Mondiale Pecco Bagnaia al momento della sospensione per il peggioramento delle condizioni atmosferiche che hanno poi reso impossibile una ripresa dell'attività in pista. A tirarlo fuori, con un intervento sarcastico e un po' provocatorio, è stato il piemontese della Ducati che improvvisamente ha fatto calare il gelo in sala mettendo in imbarazzo lo spagnolo.

Bagnaia ha infatti colto la palla al balzo interpretando le parole usate da Marc Marquez per descrivere quanto fatto nella gara di casa della Honda ("È stato un podio molto romantico" ha difatti detto il classe '93) e punzecchiando così il rivale riguardo al suo possibile passaggio in Ducati nella prossima stagione: "Bye, Bye Honda" ha chiosato il piemontese provocando un po' di imbarazzo generale.

Spiazzato dalla intervento a gamba tesa del campione del mondo in carica Marc Marquez ha prima mostrato un sorriso imbarazzato tentando poi di chiudere lo scomodo discorso con un "No! Perché dici questo?" a sottendere un'errata interpretazione da parte di Bagnaia. L'ulteriore risposta del 26enne di Chiavasso però rende ancora più intricata la situazione dello spagnolo che viene accomunato al suo più grande rivale di sempre, cioè Valentino Rossi.

"Come il bacio di Valentino" ha difatti aggiunto Bagnaia paragonando l'attuale situazione di Marquez a quella vissuta dal Dottore nel 2010 a Valencia quando, indossando una maglia con la scritta "Bye, Bye baby", diede un bacio alla sua Yamaha per salutarla prima del trasferimento in Ducati. Un paragone accolto con una fragorosa risata da parte di un sempre più imbarazzato spagnolo che, evidentemente, avrebbe voluto evitare questi discorsi proprio nel GP di casa della Honda.