Gara sospesa per pioggia, vince Jorge Martin: Bagnaia e Marquez sul podio della MotoGP in Giappone Jorge Martin vince ancora e conquista il Gp del Giappone. A Motegi sotto una pioggia incessante lo spagnolo precede Bagnaia e Marquez. Ora il Mondiale MotoGP è totalmente riaperto.

A cura di Alessio Morra

Jorge Martin vince una gara particolarissima. Lo spagnolo vince un Gp sospeso in modo definitivo a causa della pioggia, battente caduta in Giappone. A Motegi è secondo Pecco Bagnaia, terzo un bravissimo Marc Marquez. Bagnaia resta leader del Mondiale, con appena però 3 punti di vantaggio sullo spagnolo.

Martin è caldissimo, sa di avere la chance di rimettersi a un passo da Bagnaia. Il duello continua anche in Giappone, dove la pioggia cade copiosa proprio poco prima del via. La partenza è regolare. Martin resta al comando, ma al termine del primo giro la classifica si stravolge e la gara diventa molto bella perché quasi tutti i piloti cambiano moto In cinque non la cambiano, e giusto per la classifica restano davanti. Lo spettacolo è dietro. Martin commette un errore e perde qualche posizione, mentre Bagnaia mostra un buon feeling e pian piano avanza e recuperare.

Bagnaia effettua un paio di sorpassi favolosi e si avvicina a Aleix Espargaro, leader della gara, ma quando Jorge Martin si rimette in carreggiata riparte alla grande e con due sorpassi favolosi, uno su Pecco, si mette davanti e pian piano guadagna terreno sull'italiano della Ducati.

Leggi anche È di Bezzecchi la prima storica pole del GP India della MotoGP: battuti Martin e Bagnaia

Marc Marquez sul bagnato dà spettacolo e dopo aver superato Espargaro infila pure Bezzecchi. Lo spagnolo è terzo. Favolosa la rimonta di Zarco, caduto al via e sesto dopo una decina di giri. Il francese però cade e distrugge la sua moto quando la pioggia continua a battere copiosissima. A dodici giri dal termine le condizioni sono impossibili. Marc Marquez alza la mano e chiede la sospensione, che arriva puntuale. Bandiera Rossa.

Dopo un po' si decide di ripartire. I piloti si riposizionano in griglia, ma le condizioni sono estreme e dopo un giro di ricognizione la gara viene sospesa in modo definitivo. Essendo stati disputati oltre il 50% dei giri la gara è valida e viene assegnato il punteggio totale. Martin vince davanti a Bagnaia e Marc Marquez.

Ordine d'arrivo Gp Giappone: 1) Martin; 2) Bagnaia; 3) Marc Marquez; 4) Bezzecchi; 5) Espargaro.

Classifica Piloti: 1) Bagnaia 319; 2) Martin 316; 3) Bezzecchi 265; 4) Binder 201; 5) Espargaro 171.

Classifica Costruttori: 1) Ducati 490; 2) KTM 272; 3) Aprilia 240; 4) Honda 142; 5) Yamaha 131.