MotoGP Giappone oggi, orari TV su TV8 e Sky della gara: dove vederla in TV e streaming, Martin in pole

La mappa del circuito di Motegi su cui oggi si corre la gara del GP del Giappone della MotoGP 2023 (fonte Brembo)

Ad ospitare la gara di oggi del GP del Giappone della MotoGP 2023 sarà lo storico circuito di Motegi che al suo interno ospita due diversi tracciati, un ovale e un percorso stradale (da qui il nome Twin Ring). Il tracciato su cui oggi si disputerà la gara della MotoGP misura 4.801 metri e in gara si percorrono 24 giri (22 per la Moto2, 20 per la Moto3), per una distanza complessiva di 115,2 km. Il layout della pista prevede 6 curve a sinistra e 8 a destra e il rettilineo più lungo che si estende per 762 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Motegi è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di 38 secondi al giro. Delle 10 frenate ben cinque sono considerate altamente impegnative per i freni, due sono di media difficoltà mentre le restanti 3 sono scarsamente impegnative. La staccata alla Curva 11 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 309 km/h ed entrano in curva a 74 km/h dopo 6,2 secondi di decelerazione in cui si percorrono 295 metri.

Il record della pista in gara per la MotoGP appartiene a Jack Miller che nella sua tornata migliore nella corsa della classe regina sul tracciato di Motegi dello scorso anno ha fatto segnare un 1'45.198.