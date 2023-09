Marc Marquez ha già scelto tra Honda e Gresini per la MotoGP 2024: Lorenzo e Biaggi non hanno dubbi Mentre è in svolgimento il GP del Giappone nel paddock della MotoGP continua a tenere banco il futuro di Marc Marquez: le due ex stelle del Motomondiale Max Biaggi e Jorge Lorenzo non hanno dubbi sulla scelta fatta dallo spagnolo tra la permanenza in Honda e il trasferimento nel team Gresini per la prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Mentre il Motomondiale 2023 è di scena in Giappone a tenere ancora banco nel paddock della MotoGP è il futuro di Marc Marquez che, al termine della stagione, potrebbe rescindere anticipatamente il contratto con la Honda per accasarsi nel team Gresini per il 2024. La volontà dell'otto volte campione del mondo di tornare a lottare per le vittorie e il titolo è cosa nota e da questo punto di vista inevitabilmente la Ducati della squadra faentina offrirebbe maggiori chance rispetto alle moto della casa giapponese che devono ricucire l'ampio gap tecnico creatosi con le Desmosedici in questi ultimi anni. Da qui nasce l'idea che il 30enne di Cervera possa lasciare un team ufficiale per approdare in una piccola squadra clienti che di certo non può garantirgli il ricco stipendio percepito dalla casa dell'ala dorata.

Con il passare delle settimane, senza alcuna secca smentita da parte di tutti gli attori interessati nella vicenda, quella nata come una remota ipotesi suggestiva (con i due fratelli Marquez nel team italiano motorizzato dalla Ducati) si è trasformata in una concreta possibilità. E il fatto che Marc Marquez abbia ritardato l'annuncio della sua decisione, inizialmente programmato proprio per questo weekend del GP del Giappone (e quindi in casa della Honda) ha fatto sì che, ad oggi, il suo addio alla squadra giapponese appaia più probabile rispetto ad una sua permanenza.

E addirittura c'è chi non sembra avere più dubbi riguardo alla decisione che prenderà lo spagnolo in vista della prossima stagione. Secondo l'ex stella del Motomondiale e della Superbike Max Biaggi, che vissuto il paddock della MotoGP dal box Aprilia durante lo scorso GP d'India, difatti il rapporto tra il Cabronçito e la Honda si sarebbe già concluso: "Personalmente ritengo che la storia tra Marc Marquez e Honda, come l’abbiamo vista fino ad ora, sia arrivata al capolinea" ha infatti sentenziato il campione romano in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook nel quale si augura di vedere nell'immediato futuro lo spagnolo su una moto competitiva.

Il Corsaro in queste ore non è stata però l'unica ex stella della MotoGP ad esprimere pubblicamente il proprio pensiero riguardo alla situazione di Marquez e al suo passaggio in un altro team già dalla prossima stagione. Durante il podcast della MotoGP ‘MotoGP Guru Show' infatti anche il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo (tra l'altro ex compagno del più giovane connazionale proprio nella squadra giapponese) ha rivelato le sue sensazioni carpite nel paddock riguardo all'eventuale clamoroso cambio di casacca da parte del classe '93 al termine di questo campionato. E, come Biaggi, anche Lorenzo sembra essere certo che la storia tra Marc Marquez e la Honda sia giunta ai titoli di coda: "Sono sempre più convinto che andrà via dalla Honda" ha infatti detto senza tanti giri di parole il maiorchino.

L'ex compagno di squadra di Valentino Rossi ai tempi della Yamaha però si è spinto anche oltre sganciando quella che sembra una vera e propria bomba di mercato: "Credo che sia già fatta con il team Gresini" ha difatti svelato prima di spiegare anche i motivi per i quali, secondo lui, abbia deciso di lasciare un team ufficiale per passare ad un team clienti. "Penso che a Marc non interessi molto il denaro. A lui interessa solo essere di nuovo competitivo nel 2024 e poi essere completamente libero nella scelta tra le tante opzioni che avrà per il 2025" ha difatti chiosato a riguardo un Jorge Lorenzo convinto che Marc Marquez abbia già un accordo con il team Gresini per la prossima stagione.