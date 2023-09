Marc Marquez esce allo scoperto durante i test a Misano: tra Honda e Gresini spunta il piano C Dopo aver provato il prototipo della Honda 2024 Marc Marquez è uscito allo scoperto riguardo al suo futuro: l’otto volte campione del mondo ha rivelato di avere tre opzioni per il prossimo campionato della MotoGP confermando che potrebbe clamorosamente lasciare la casa giapponese. Ad attendere la decisione del pilota spagnolo non c’è soltanto il team Gresini, per lui c’è anche un ipotetico piano C.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale: non è ancora certo che Marc Marquez correrà con la Honda nel prossimo campionato della MotoGP. Nonostante abbia ancora un altro anno di contratto con la casa giapponese, complice un moto che non gli permette di lottare con i primi, nelle ultime settimane si è insistentemente parlato di un suo possibile addio anticipato per passare su una delle Ducati del team Gresini per tornare a far coppia con il fratello Alex. Come vi avevamo anticipato, decisiva nella scelta dell'otto volte cambio del mondo era la prova del prototipo della nuova moto 2024 della casa dell'Ala nei test di Misano (di scena lunedì 11 settembre 2023). E così è stato.

Dopo aver girato sulla pista romagnola per tutta la mattina con il prototipo Honda 2024 infatti il 30enne spagnolo ha parlato chiaramente del suo futuro uscendo per la prima volta allo scoperto e confermando di fatto i rumors di trattative in corso con altri team. Il Cabronçito non è infatti rimasto soddisfatto dalla nuova moto messagli a disposizione dalla casa nipponica: "È differente per la posizione di guida e per le sensazioni in sella. Dopo un po' di ci abitui, ma quando spingi per fare il tempo, si guida più o meno allo stesso modo. Il telaio ha differenti geometrie, mentre il motore è lo stesso, però i problemi principali sono sempre gli stessi, come le prestazioni, quindi dobbiamo continuare a lavorare – ha infatti detto Marc Marquez al termine della sessione mattutina dei test di Misano –. Ci sono nuovi ingegneri: un aerodinamico dalla F1 e un nuovo project leader, ma non stiamo facendo tempi migliori.

Lascio ai giapponesi il tempo per lavorare: non voglio parole, ma fatti, in modo da poter continuare a essere motivato con la Honda fino a quando sarò con loro. Le prestazioni non si vedono, i volti nuovi sì – ha poi aggiunto il classe '93 –: adesso finiremo il test, andremo a casa a studiare i dati e vedremo, ma è presto per pensare alla prossima sessione a Valencia. In un test un pilota si aspetta sempre molto: in teoria le modifiche sono in meglio, ma poi si deve vedere in pratica e la pista, in questo test, ha detto che non abbiamo migliorato le prestazioni" ha quindi concluso non nascondendo affatto la propria delusione riguardo alla moto con cui ha girato sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Aspettative disattese dunque per Marc Marquez che a quel punto, per la prima volta, ha parlato apertamente della possibilità di lasciare la Honda prima della scadenza del suo contratto. Uscendo allo scoperto, l'otto volte campione del mondo rivela di avere anche un'altra opzione per l'immediato futuro oltre alla permanenza nella squadra giapponese o il passaggio nel team Gresini con la Ducati: "Per il mio futuro ho tre possibilità: il piano A, B e C. Cercherò di protrarre la decisione il più a lungo possibile, ma è un qualcosa che spetta solo a me e alle persone di cui mi fido di più" ha infatti detto lo spagnolo svelando dunque che c'è anche un Piano C che, ipotizzando, potrebbe essere un anno sabbatico dalla MotoGP in attesa di rientrare nel 2025 con la KTM o il passaggio a sorpresa ad un altro team finora non preso in considerazione (come Pramac che non ha ancora ufficializzato Franco Morbidelli al fianco del dominatore del GP di San Marino Jorge Martin e ha dunque ancora una sella libera dopo l'annuncio dell'addio a fine stagione di Johann Zarco).

Dopo la sessione mattutina dei test della MotoGP a Misano, Marc Marquez ha anche rivelato quando arriverà la sua decisione su cosa farà nel 2024. Per sapere infatti dove correrà il prossimo anno l'otto volte campione del mondo bisognerà attendere la fine del mese di settembre: "Entro il GP del Giappone decideremo, ma ho queste tre possibilità e ho le idee chiare" ha difatti chiosato il campionissimo di Cervera mandando un chiarissimo messaggio alla Honda e fissando la deadline al weekend di gara di Motegi in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. La casa giapponese dunque avrà poco più di due settimane per cercare di convincere lo spagnolo a restare almeno fino alla scadenza del contratto, lo stesso lasso di tempo che bisognerà attendere per sapere se ci saranno novità clamorose in griglia al via del prossimo campionato della classe regina del Motomondiale.