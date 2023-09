Bezzecchi e Bagnaia eroici a Misano, ma Jorge Martin vince e riapre il campionato della MotoGP Jorge Martin chiude un weekend perfetto vincendo anche il Gp di Misano. Sul podio gli italiani Bezzecchi e Bagnaia, che hanno dovuto anche combattere con problemi fisici.

A cura di Alessio Morra

Jorge Martin dopo la pole del sabato e il successo nella Sprint Race vince pure il Gp di Misano. Lo spagnolo è stato perfetto e si riavvicina a Pecco Bagnaia, che ha chiuso la gara al terzo posto. Bagnaia ha fatto una fatica enorme, così come Bezzecchi che ha chiuso secondo.

Al via Bagnaia brucia Bezzecchi e si mette all'inseguimento di Jorge Martin, che inizia a guidare con alle spalle i due centauri italiani che danno vita sin dall'inizio a una mini-gara a tre con lo spagnolo, vincitore della Sprint e autore della pole, carico a mille e pronto a respingere eventuali attacchi. Dietro c'è un super Pedrosa nella top cinque e Marc Marquez ottavo.

Fanno davvero una Gp a parte Martin, Bagnaia e Bezzecchi che continuano a correre su ritmi velocissimi. Brad Binder sbaglia e finisce nella ghiaia. Poi fuori per un incidente Pirro e Miller.

Pedrosa, straordinario, si issa al quarto posto e non è lontano dai primi tre. Martin tiene sempre a bada Bagnaia e Bezzecchi. Cade pure Pol Espargaro. Martin poi a 11 giri dal termine cambia passo e allunga su Bagnaia e Bezzecchi. Bagnaia poi viene superato da Bezzecchi che allunga e prova a blindare la seconda posizione. Pecco forse paga i problemi fisici, perché con il passare del tempo ha perso verve. Da difendere resta il terzo posto, che garantisce comunque tanti punti.

Bagnaia lo difende il terzo posto. Fatica pure Bezzecchi per i problemi alla mano, ma è secondo. Vince ancora Jorge Martin, che conquista il quinto successo in MotoGP. Ducati monopolizza il podio. Quarto Pedrosa. Settimo Marc Marquez. Il pilota spagnolo si porta a 36 punti da Bagnaia. Tra due settimane si correrà in India, dove parte il tour asiatico.