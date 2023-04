Bagnaia ha un problema assurdo con la sua Ducati, è perfetta: “Vorrei una moto meno stabile” Pecco Bagnaia si è ritirato anche nel GP di Austin. Incredulo, al termine della gara, il campione del mondo della MotoGP non è riuscito a spiegarsi l’errore. Il pilota Ducati ha dichiarato che forse non è un bene avere una moto così perfetta.

A cura di Alessio Morra

Un ritiro pesante e inaspettato. La gara di Pecco Bagnaia a Austin si è chiusa dopo una manciata di tornate. E Bagnaia non sa perché si è ritirato. Subito dopo il Gp delle Americhe, a caldo, si è auto-assolto dicendo che non ha commesso un errore, a differenza dell'Argentina, poi in conferenza stampa ha avanzato un'ipotesi che pare davvero clamorosa. L'unica certezza è che il campione del mondo in carica si è ritirato due volte nei primi tre Gran Premi.

Bagnaia in Texas ha vissuto un sabato d'elite. Prima ha fatto la pole, poi ha vinto la Sprint Race. Con la sua formidabile Ducati sembrava favoritissimo per conquistare il Gp e invece Bagnaia è caduto, è finito nella sabbia ed ha dovuto ritirarsi. Incredulo si è rialzato ed è tornato ai box. Non ha seguito più la gara vinta da Rins su Marini e Quartararo, che hanno dato vita poi a un bel siparietto nel retro podio.

Bagnaia, parlando con Sky, ha dichiarato di non aver capito come ha fatto a uscire: "Non so cosa sia successo. Ho fatto decine di giri questa settimana e non ho mai sbagliato. Sono molto arrabbiato, ma non con me stesso. Perché sono sicuro al 100% che non è stata colpa mia. In Argentina sono stato un po' al limite, ma qui no".

Un mistero. È certo solo che quello americano è stato un Gp a eliminazione, con ritirati e errori a fiotti. Bagnaia l'errore non se lo spiega e successivamente ha dichiarato qualcosa che sembra paradossale. Perché il campione del mondo sa di guidare la moto nettamente migliore del lotto: "Dobbiamo capire la moto. In assoluto è la migliore della Griglia, ma poi se ti schianti è tutto inutile. Forse preferirei averne una più instabile che andare un decimo più piano, ma capire meglio le insidie di ogni pista. Spero che la squadra mi aiuti. Ma dobbiamo capire".

Concetto poi ribadito a ‘The Race': "Forse ha troppo filtro perché è così stabile. Dobbiamo perdere un po' di stabilità per perdere un po' di filtro. Ho molta fiducia nella mia Ducati, ma è forse troppo stabile. Qualcuno può definirmi pazzo, ma in questo momento preferisco avere maggiori feedback. La moto è talmente stabile che non sento le gomme".