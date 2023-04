Rins vince in Texas, Luca Marini è secondo: cade Bagnaia, Bezzecchi nuovo leader della MotoGP Pecco Bagnaia cade e si ritira. Il campione del mondo era al comando, ma vanifica un grande weekend con un grave errore. In Texas vince.

Alex Rins trionfa in Texas. Il pilota spagnolo sfrutta il ritiro di Pecco Bagnaia e torna a vincere in MotoGP. Splendido secondo posto per Luca Marini, terzo il francese Quartararo. Bezzecchi chiude al sesto posto ed è nuovamente al comando della classifica piloti.

Una gara a eliminazione. D'altronde quello del Texas è uno dei circuiti più difficili per tutti i piloti. Bagnaia, che parte dalla pole ed è forte anche del successo nella Sprint Race, parte in modo perfetto. Tiene la testa e prova a scappare, alle sue spalle Rins e Luca Marini, superato poco dopo da Miller. Si ritirano spagnoli Martin e Aleix Espargaro, fuori per un incidente tra loro. Quartararo supera Marini e guadagna poi il terzo posto per la caduta di Miller, finito nella ghiaia al sesto giro.

Bagnaia sbaglia e si ritira. Non si può dire clamoroso a Austin, perché è il secondo ritiro in quattro gare, ma è certo che il piemontese pareva favoritissimo per vincere negli Stati Uniti. Gara a eliminazione davvero, e grande chance per tutti, considerando anche che tanti piloti in Texas non ci sono arrivati a causa di infortuni (come Marquez e Bastianini).

Rins si trova così al comando e con un margine di oltre due secondi prova a gestire su Quartararo e Marini, Bezzecchi è quarto, poi Vinales. Mir cade, ma continua, anche se la sua gara è compromessa. Ma le immagini TV sono quasi tutte su Bagnaia, sul replay dell'errore e sul box, davvero disperato. Cade pure Binder, ma come Mir, prova a ritornare in pista. In fondo con tanti ritirati ci sono punti da poter conquistare per tutti. Si ritira pure Nakagami.

Marini supera Quartararo e sale al secondo posto. Una grande gara del pilota italiano, che però è sempre assai lontano da Rins, che implacabile continua a spingere e chiude il Gp di Austin con una splendida vittoria.

Marini secondo davanti a Quartararo. Per il giovane pilota italiano questo è il primo podio in carriera nel MotoGP. Bezzecchi scivola al sesto posto, ma in virtù del ritiro di Bagnaia sale al comando della classifica piloti. Punti importanti anche per il francese Zarco.