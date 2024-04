video suggerito

MotoGP Spagna 2024, il programma del Gran Premio: date, orari e dove vederlo in TV La guida al Gran Premio di Spagna della MotoGP 2024 di scena sul circuito di Jerez de la Frontera: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato spagnolo su cui si correrà il quarto round stagionale del Motomondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la gara di Austin vinta da Vinales la MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento del Mondiale 2024 e fa tappa per la prima volta in stagione in Europa: da oggi, venerdì 26 aprile, a domenica 28 aprile infatti il Motomondiale è di scena sul circuito di Jerez de la Frontera per il GP di Spagna.

Il programma del quarto weekend stagionale della classe regina è quello canonico: il venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio, solo per la top-class c'è la Sprint Race, la domenica come da tradizione si chiude con la gara che assegnerà il bottino più considerevole di punti iridati. Senza dover fare i conti con il fuso orario, gli orari delle varie sessioni sulla pista spagnola torneranno ad essere quelli tradizionali, stesso discorso per gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Diversi gli spunti interessanti alla vigilia del GP di Spagna dove si arriva con Jorge Martin ancora leader della classifica iridata dopo essere finito davanti al campione in carica Pecco Bagnaia anche ad Austin. Tra i più attesi a Jerez, oltre ai due rivali che hanno animato lo scorso Mondiale, c'è Maverick Vinales reduce con la sua Aprilia della doppia vittoria (nella Sprint e nella gara lunga) in Texas, Enea Bastianini che finalmente sembra aver trovato il giusto feeling con la sua Ducati ufficiale e soprattutto gli altri due spagnoli Marc Marquez, caduto mentre era in testa negli Stati Uniti, e il giovanissimo Pedro Acosta che da rookie ha già stupito tutti in questo avvio di campionato che si presenta a questa sua prima casalinga in MotoGP forte del secondo posto conquistato nell'ultimo round.

MotoGP 2024, gli orari del GP Spagna e dove vederlo su Sky e TV8

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma del GP di Spagna di MotoGP, Moto2 e Moto3, quarta tappa del Motomondiale 2024. Ecco gli orari del fine settimana del GP di Jerez che per la MotoGP prenderà ufficialmente il via con la prima sessione delle prove libere prevista oggi alle 10:45 (ora italiana) e si concluderà con la gara di domenica 28 aprile la cui partenza è prevista per le ore 14 (ora italiana):

Venerdì 26 aprile (Prove libere)

Moto3

FP1: 09:00 – 09:35

FP2: 13:15 – 13:50

Moto2

FP1: 09:50 – 10:30

FP2: 14:05 – 14:45

MotoGP

FP1: 10:45 – 11:30

FP2: 15:00 – 16:00

Moto3

FP3: 08:40 – 09:10

Q1: 12:50 – 13:05

Q2: 13:15 – 13:30

Moto2

FP3: 09:25 – 09:55

Q1: 13:45 – 14:00

Q2: 14:10 – 14:25

MotoGP

FP3: 10:10 – 10:40

Q1: 10:50 – 11:05

Q2 11:15 – 11:30

Sprint Race: 15:00

Moto3

Gara: 11:00

Moto2

Gara: 12:15

MotoGP

WU: 09:40 – 09:50

Gara: 14:00

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP di Spagna prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà a Jerez de la Frontera anche su NOW. Mentre le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Il circuito di Jerez de la Frontera

Anche quest'anno ad ospitare il GP di Spagna della MotoGP sarà il circuito di Jerez de la Frontera intitolato ad Angel Nieto. Quello situato vicino a Cadice in Andalusia è un tracciato di 4,4 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 607 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Jerez è un tracciato impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 33 secondi al giro. La staccata alla curva 6 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 296 km/h ed entrano in curva a 67 km/h dopo 5,1 secondi di decelerazione durante i quali sono soggetti a 1,5 G di decelerazione.

Il record della pista nelle qualifiche della MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che nel 2022 ha conquistato la pole fermando il cronometro sull'1'36.170, del piemontese della Ducati anche la miglior tornata di sempre durante la gara con l'1'37.669 fatto registrare nel GP di Spagna dello stesso anno.

