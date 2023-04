Bagnaia è super anche ad Austin, è sua la pole del GP Americhe: stracciato il record della pista Nelle qualifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2023 Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position precedendo Rins e Marini. 7° in griglia di partenza Fabio Quartararo.

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia conquista la pole position nel GP delle Americhe della MotoGP 2023. L'italiano della Ducati ha infatti piazzato il miglior tempo nella Q2 delle qualifiche sul circuito di Austin con record della pista e partirà davanti a tutti sia nella Sprint Race in programma oggi alle 22 (ora italiana) che nella gara di domenica. Il campione del mondo in carica scatterà davanti ad Alex Rins (con l'unica moto non Ducati in top 5) e Luca Marini che hanno rispettivamente piazzato il secondo e il terzo miglior crono nella sessione di qualifica decisiva su un tracciato texano che si è andato via via asciugandosi dopo la pioggia caduta nella notte.

Solo quarto Alex Marquez con la Desmosedici del Team Gresini caduto prima dell'ultimo tentativo del Q2 dopo aver dato ad un lungo siparietto per riuscire a prendere la scia di Bagnaia. Quinto posto in griglia per il vincitore dell'ultimo gran premio Marco Bezzecchi che precede l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Yamaha di Fabio Quartararo che solo nel finale sono riusciti a mettere una pezza ad una giornata per loro complicata.

I risultati delle qualifiche della MotoGP del GP delle Americhe 2023

Q2

F. BAGNAIA 2:01.892 A. RINS+0.160 L. MARINI+0.289 A. MARQUEZ+0.350 M. BEZZECCHI+0.376 A. ESPARGARO+0.647 F. QUARTARARO+0.857 M. VIÑALES+0.990 J. ZARCO+1.170 J. MILLER+1.192 B. BINDER J. MARTIN

Q1