Dominio di Pecco Bagnaia nella Sprint Race del Gp delle Americhe, Bezzecchi 6° Dominio della Ducati e di Bagnaia nei 10 giri di Sprint Race al GP delle Americhe. Sul circuito di Austin ha confermato le ottime prestazioni finendo davanti a Rins e Martin. Bezzecchi, sesto, mantiene per un punto la leadership mondiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Un dominio assoluto da parte di Pecco Bagnaia e della sua Ducati sul circuito texano di Austin, dove il piemontese gestisce al meglio anche la Sprint Race. Dieci giri percorsi da leader indiscusso mentre alle sue spalle si sono alternati prima Quartararo, poi Espargaro ed infine Rins che però chiude a oltre 2 secondi. Rimonta parziale per Bezzecchi che dal 9° posto arriva in sesta posizione, davanti a Marini.

Per Bagnaia e la Ducati un'altra prova di forza e qualità sul tracciato del GP delle Americhe chiuso con una Sprint Race da assoluto protagonista dove ha dominato dal 1° al 10° giro, prendendosi anche il tempo migliore sul tracciato. Una Ducati che l'ha fatta da padrone mettendosi alle spalle l'Honda di Rins a 2.545 e a 4.706 Martin, terzo, confermando un weekend quasi perfetto. Quasi perché malgrado la vittoria in Sprint la leadership mondiale resta in mano a Bezzecchi, anche se solo per un solo punto.

Nelle retrovie, Aleix Espargarò ha chiuso la gara solamente ai piedi del podio in sella alla sua Aprilia, precedendo un buon Brad Binder con la KTM e le due Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, sesto, e Luca Marini settimo.

Francesco Bagnaia ha vinto in maniera nitida senza alcun problema in sella ad una Ducati più veloce delle avversarie, scattando dalla pole-position e duellando con Alex Rins nel primo giro. Tanto è bastato però per prendere via via il largo e fare il vuoto dietro di sé, riscattandosi al momento dalla brutta esperienza in Argentina dove aveva finito gambe all'aria nei giri finali. Una vittoria che corrobora in vista della gara di domenica e che avvicina il campione del mondo in classifica generale, a Bezzecchi.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

1 F. BAGNAIA 20:35.270

2 A. RINS +2.545

3 J. MARTIN +4.706

4 A. ESPARGARO' +5.052

5 B. BINDER +8.175

6 M. BEZZECCHI +8.877

7 L. MARINI +9.453

8 M. OLIVEIRA +10.768

9 J. MILLER +12.448

10 M. VINALES +12.739

La classifica piloti dopo la Sprint Race