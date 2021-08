Olimpiadi di Tokyo in diretta, medaglie live e risultati Italia oggi: Pallavolo, Italia-Venezuela 6-6 1 set Nuoto, bronzo nella 4×100 mista, Banti e Tita in finale del Nacra 17 di vela

Novak Djokovic lascia Tokyo con una cocente delusione. Il serbo era il candidato numero uno per una medaglia d’oro nel singolare, ma la sconfitta con Zverev è costata cara: “So che recupererò da questa delusione. Proverò ad esserci a Parigi 2024 per vincere una medaglia. Mi dispiace aver deluso molti tifosi in Serbia, ma questo è lo sport, ho dato tutte le energie che avevo, che non erano molte. Spero che le conseguenze fisiche non siano un problema in vista dello US Open. Ma non ci sono rimpianti: quando c’è la tua patria in ballo, bisogna dare tutto. Sono molto rammaricato per non aver vinto alcuna medaglia per il mio paese. Non ho portato a termine l’incarico che avevo, sia ieri che oggi. Il mio livello di tennis è calato, anche a causa della stanchezza fisica e mentale. Ma non rimpiango il fatto di essere venuto alle Olimpiadi. Credo che nella vita non ci siano coincidenze e tutto accada per un motivo. Ho avuto alcune sconfitte molto dolorose alle Olimpiadi e nei grandi tornei e so che mi hanno reso più forte, solitamente”.