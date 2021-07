Incubo Djokovic, crolla e manca il Golden Slam: Zverev in finale alle Olimpiadi Novak Djokovic è stato eliminato nelle semifinali del torneo olimpico. Risultato clamoroso, sembrava quasi assegnata la medaglia d’oro del torneo olimpico di singolare. E invece Djokovic è crollato contro Zverev, che ha vinto 10 degli ultimi 11 game. Il tedesco si giocherà l’oro domenica con il russo Khachanov.

A cura di Alessio Morra

Clamoroso a Tokyo. Novak Djokovic è stato sconfitto nelle semifinali del torneo olimpico di singolare. Il numero 1 ATP, che voleva fortemente l'oro, è stato battuto in tre set dal tedesco Alexander Zverev, che si qualifica così per la finale in cui sfiderà il russo Karen Khachanov. Djokovic scenderà in campo nella finale del 3° e 4° posto, quella che vale il bronzo, con Pablo Carreno Busta, tennista spagnolo che usufruì della sua squalifica per estrometterlo dagli US Open.

Djokovic eliminato da Zverev alle Olimpiadi

Il primo set era stato rapidissimo, 6-1 per Djokovic che sembrava ampiamente in controllo contro Zverev che però incredibilmente è riuscito a vincere. La sorpresa è tutta per il crollo del numero 1 ATP, non per il successo del tedesco, che in passato era già riuscito a vincere con il serbo. Perché dopo il 6-1 iniziale, Djokovic aveva conquistato un break di vantaggio nella seconda partita. Ma sul 3-2 si è spenta la luce. Forse ha pagato il caldo e l'umidità o le fatiche di una stagione meravigliosa e anche faticosa, oppure l'impegno in doppio misto, giocherà più tardi la semifinale. Zverev si è rimesso in carreggiata, ha vinto tanti game lottati e conquistandone dieci degli ultimi undici si è imposto con il punteggio di 1-6 6-3 6-1.

L'altro finalista è Khachanov

In finale domenica Zverev cercherà di vincere la medaglia d'oro contro Karen Khachanov, che è uscito vincitore dell'altra semifinale. Un successo agevole quello del russo che con un doppio 6-3 si è sbarazzato di Carreno Busta, che pure era reduce dallo splendido successo con Medvedev nei quarti di finale. Carreno affronterà Djokovic nella finale del 3° e 4° posto, i due si giocheranno la medaglia di bronzo, che il serbo ha già conquistato nel 2008.