Strade Bianche 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

La Strade Bianche 2026 porta nel vivo la stagione del ciclismo dopo le prime classiche che hanno acceso i riflettori sulle due ruote nelle sfide in Belgio. La 20ª edizione si disputa oggi (a partire dalle 11:45) intorno alla città di Siena e si articolerà lungo un percorso di 203 chilometri (leggermente inferiore rispetto ai 213 di un anno fa) di cui 63.1 km di strade sterrate divise in 14 settori. Diretta tv e streaming in chiaro gratis su Rai 2 e Rai Play, ma gli abbonati potranno seguirla anche su Discovery +, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX dalle ore 14.15.

Dei 14 tratti in sterrato, per la prima volta, si percorreranno due volte due settori in particolare che diventeranno decisivi: le Tolfe e Colle Pinzuto che da questa edizione sarà intitolato a Pogacar. Già vincitore di tre edizioni, il campione sloveno ha deciso di debuttare in stagione proprio alla Strade Bianche dove punterà al poker personale mai ottenuto da nessuno prima d'ora.

Ecco tutti i settori in sterrato presenti nell'edizione 2026 con la Strade Bianche che diverrà davvero selettiva nella parte conclusiva dove si percorreranno le Tolfe e Colle Pinzuto per ben due volte.

1° settore sterrato (2,4 km) : rettilineo, lieve discesa.

: rettilineo, lieve discesa. 2° settore (4,8 km) : prima difficoltà vera, lunga salita con pendenze oltre il 10% .

: prima difficoltà vera, lunga salita con . 3° settore (4,4 km) nei pressi di Radi.

nei pressi di Radi. 4° settore (11,9 km) e 5° settore (8 km) : sterrati lunghi, nervosi e ondulati , con curve e saliscendi.

e : sterrati lunghi, , con curve e saliscendi. 6° settore – San Martino in Grania (9,5 km) : sterrato nelle Crete Senesi con finale in salita a tornanti .

: sterrato nelle Crete Senesi con finale in . 7° settore (11,5 km) : il più duro della corsa , prevalentemente in salita, con forti saliscendi vicino a Monte Sante Marie .

: il , prevalentemente in salita, con forti saliscendi vicino a . 8° settore (600 m) a Monteaperti: breve ma con strappo a doppia cifra .

a Monteaperti: breve ma con . 9° settore – Colle Pinzuto (2,4 km) : pendenze fino al 15% .

: pendenze fino al . 10° settore – Le Tolfe (1,1 km) : discesa secca seguita da salita fino al 18% .

: discesa secca seguita da . 11° settore – Strada del Castagno (700 m) .

. 12° settore – Montechiaro (3,3 km) .

. 13° settore – Colle Pinzuto (2,4 km) : pendenze fino al 15% .

: pendenze fino al . 14° settore – Le Tolfe (1,1 km): discesa secca seguita da salita fino al 18%.

Il favorito indiscusso della vigilia è ovviamente Tadej Pogacar che cercherà il quarto successo, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno, dove riuscì ad avere la meglio proprio sul Colle Pinzuto di Tom Pidcock. Pogacar è in ottima forma: a riposo da oltre 4 mesi ha mostrato evidenti segnali con cui si presenta alla partenza nella migliore delle condizioni, anche grazie ai dati rilevati su Strava e resi noti al pubblico. Tra i rivali più attesi c’è il solito Tom Pidcock, poi Wout van Aert, al rientro alla Strade Bianche dopo cinque anni di assenza. Tra gli italiani speranze riposte in Filippo Zana, che si è preso il Giro di Sardegna a inizio stagione, e Giulio Pellizzari, anche lui al debutto sulle Strade Bianche 2026.

Dove vedere la Strade Bianche 2026 in diretta TV e streaming

La diretta tv delle Strade Bianche 2026 sarà in chiaro e gratis. Tutti la potranno vedere su Rai 2 a partire dalle ore 14:20 (mentre la prova femminile avrà inizio alle 12) e in streaming (sempre senza costi aggiuntivi) su Rai Play. Gli abbonati alle piattaforme a pagamento potranno seguire l'appuntamento agonistico anche su Discovery+, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX.