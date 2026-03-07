sport
video suggerito
video suggerito

Strade Bianche 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

Con le Strade Bianche 2026 la stagione delle grandi Classiche entra nel vivo. Partenza oggi alle 11:45 a Siena, arrivo previsto intorno alle 17 in Piazza del Campo. Tadej Pogacar strafavorito, alla ricerca del poker. Diretta tv in chiaro e gratis su Rai 2 a partire dalle 14:20.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Redazione Sport
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Strade Bianche 2026 porta nel vivo la stagione del ciclismo dopo le prime classiche che hanno acceso i riflettori sulle due ruote nelle sfide in Belgio. La 20ª edizione si disputa oggi (a partire dalle 11:45) intorno alla città di Siena e si articolerà lungo un percorso di 203 chilometri (leggermente inferiore rispetto ai 213 di un anno fa) di cui 63.1 km di strade sterrate divise in 14 settori. Diretta tv e streaming in chiaro gratis su Rai 2 e Rai Play, ma gli abbonati potranno seguirla anche su Discovery +, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX dalle ore 14.15.

Dei 14 tratti in sterrato, per la prima volta, si percorreranno due volte due settori in particolare che diventeranno decisivi: le Tolfe e Colle Pinzuto che da questa edizione sarà intitolato a Pogacar. Già vincitore di tre edizioni, il campione sloveno ha deciso di debuttare in stagione proprio alla Strade Bianche dove punterà al poker personale mai ottenuto da nessuno prima d'ora.

Ecco tutti i settori in sterrato presenti nell'edizione 2026 con la Strade Bianche che diverrà davvero selettiva nella parte conclusiva dove si percorreranno le Tolfe e Colle Pinzuto per ben due volte.

Leggi anche
Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare
  • 1° settore sterrato (2,4 km): rettilineo, lieve discesa.
  • 2° settore (4,8 km): prima difficoltà vera, lunga salita con pendenze oltre il 10%.
  • 3° settore (4,4 km) nei pressi di Radi.
  • 4° settore (11,9 km) e 5° settore (8 km): sterrati lunghi, nervosi e ondulati, con curve e saliscendi.
  • 6° settore – San Martino in Grania (9,5 km): sterrato nelle Crete Senesi con finale in salita a tornanti.
  • 7° settore (11,5 km): il più duro della corsa, prevalentemente in salita, con forti saliscendi vicino a Monte Sante Marie.
  • 8° settore (600 m) a Monteaperti: breve ma con strappo a doppia cifra.
  • 9° settore – Colle Pinzuto (2,4 km): pendenze fino al 15%.
  • 10° settore – Le Tolfe (1,1 km): discesa secca seguita da salita fino al 18%.
  • 11° settore – Strada del Castagno (700 m).
  • 12° settore – Montechiaro (3,3 km).
  • 13° settore – Colle Pinzuto (2,4 km): pendenze fino al 15%.
  • 14° settore – Le Tolfe (1,1 km): discesa secca seguita da salita fino al 18%.
Immagine

Il favorito indiscusso della vigilia è ovviamente Tadej Pogacar che cercherà il quarto successo, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno, dove riuscì ad avere la meglio proprio sul Colle Pinzuto di Tom Pidcock. Pogacar è in ottima forma: a riposo da oltre 4 mesi ha mostrato evidenti segnali con cui si presenta alla partenza nella migliore delle condizioni, anche grazie ai dati rilevati su Strava e resi noti al pubblico. Tra i rivali più attesi c’è il solito Tom Pidcock, poi Wout van Aert, al rientro alla Strade Bianche dopo cinque anni di assenza. Tra gli italiani speranze riposte in Filippo Zana, che si è preso il Giro di Sardegna a inizio stagione, e Giulio Pellizzari, anche lui al debutto sulle Strade Bianche 2026.

Dove vedere la Strade Bianche 2026 in diretta TV e streaming

La diretta tv delle Strade Bianche 2026 sarà in chiaro e gratis. Tutti la potranno vedere su Rai 2 a partire dalle ore 14:20 (mentre la prova femminile avrà inizio alle 12) e in streaming (sempre senza costi aggiuntivi) su Rai Play. Gli abbonati alle piattaforme a pagamento potranno seguire l'appuntamento agonistico anche su Discovery+, DAZN, Eurosport 2, HBO MAX.

Ciclismo
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Mercedes di un altro livello: Russell in pole al GP Australia. Leclerc quarto, Hamilton settimo
Leclerc sbalordito dalla "vera" Mercedes vista nelle libere di Melbourne: "È impressionante"
Enorme spavento per Hamilton nelle Libere 2: si trova davanti l'Alpine piantata in mezzo alla pista
Newey svela la verità sul disastro Aston Martin-Honda: "L'abbiamo scoperto solo a novembre"
Chi è Arvid Lindblad, l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen
Il programma del Gran Premio d'Australia della F1 2026: gli orari e dove vederlo in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views