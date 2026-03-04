Perché Tadej Pogacar correrà su un tratto della Strade Bianche a suo nome: mai accaduto nel ciclismo

Nel mondo del ciclismo non era mai accaduto prima d'ora e c'è voluto l'immenso fenomeno di Tadej Pogacar a riscrivere ancora una volta la storia di questo sport. Così, l'edizione 2026 della Strade Bianche, la Monumento che si correrà sabato 7 marzo, è già diventata a suo modo unica e iscritta di principio agli annali, al di là del risultato finale: per la prima volta in assoluto un ciclista in attività correrà su un percorso a lui dedicato.

Tra i 14 tratti in sterrato della Strade Bianche si è deciso all'unanimità di assegnare ad uno dei più iconici e decisivi, il nome di Tadej Pogacar, intitolandolo alla consegna del classico "ceppo" con la presenza del fuoriclasse sloveno e cerimonia ufficiale che si svolge giovedì 5 marzo. Si tratta dei 2.5 chilometri del Colle Pinzuto, un'erta dura corta e selettiva che si affronterà per ben due volte. Una prima quando mancheranno ancora una cinquantina di chilometri all'arrivo e una seconda a soli 14 chilometri da Piazza del Campo a Siena: e da sabato pomeriggio il tratto numero 9 (o 13) sarà in onore e gloria di Pogacar.

Pogacar e la Strade Bianche con il tratto a suo nome: mai prima nella storia del ciclismo

Per la prima volta nella storia del ciclismo mondiale si potrà assistere ad un corridore che percorrerà un tratto di percorso intitolato a proprio nome. Mai prima di sabato era mai accaduto e la Strade Bianche "apre" ufficialmente ad una nuova pagina, inedita. La Classica Monumento, infatti, da sempre ha deciso che solo chi riuscirà a conquistarla per almeno tre volte avrà la possibilità di avere uno dei 14 tratti in sterrato a proprio nome. Accadde con Fabian Cancellara, che però si era già ritirato dall'attività quando venne ufficializzata l'intitolazione nel 2017. Pogacar, che ha già vinto in 3 edizioni, avrà la gloria di andare oltre, essendo in piena attività e pronto alla ricerca del poker.

Pogacar e il Colle Pinzuto alla Strade Bianche: nel 2025 decise la sua 3a vittoria

Il Colle Pinzuto, il "tratto Pogacar", non è un tratto come gli altri, su quello sterrato solitamente si decide la corsa, sfruttato come "rampa" di lancio verso il successo. Una salita corta, in totale sterrato e di soli 2.4 chilometri, ma selettiva: le pendenze medie sono intorno al 7-8%, con tratti duri che arrivano fino al 15% su cui si determinano spesso gli arrivi. C0me, ad esempio, nel 2025 quando proprio Tadej Pogačar attaccò e staccò Pidcock per andare a vincere da solo.