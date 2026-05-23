Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 14ª tappa Aosta-Pila: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti
Tappone alpino, finalmente le salite vere che possono spaccare il Giro d'Italia in due ridisegnando la classifica generale: l'Aosta-Pila, con un dislivello di oltre 4 mila metri per 133 chilometri complessivi e un percorso difficilissimo che sarà da subito in pendenza. Diretta in chiaro sempre grazie al servizio Rai sia in TV sia in streaming.
Non si scherza più e la seconda settimana apre le porte alle grandi montagne. Si inizia con le alpi aostane e una frazione importantissima soprattutto in chiave classifica perché i migliori dovranno uscire allo scoperto. E terreno utile per darsi battaglia ce ne sarà anche fin troppo. Sarà una cavalcata infinita, partendo con la lunga salita di Saint-Barthélémy, un prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13% che subito aprirà le danze agli attacchi di giornata. Poi la lunga discesa, ampia e veloce di quasi 20 chilometri che porta all'avvicinamento ad Aosta, dovendo superare una nuova scalata: Doues, salita di terza categoria.
Il saliscendi è solamente all'inizio. Si scende nuovamente per prepararsi alla scalata di Lin Noir, un GPM di prima categoria di 7,9 chilometri dove la pendenza fa male, con una media del 7,9% e punte fino al 12%. Successivamente si scala Verrogne, un seconda categoria di 5,6 chilometri con pendenza media del 6,9% e punte del 12%. Le fatiche non sono però finite: la successiva discesa per il chilometro Red Bull dà il via alla salita di Pila sul versante Gressan che deciderà la tappa: prima categoria di 16,5 chilometri con pendenza media del 7,1% e punte dell’11%. L'arrivo è tutto in salita attorno al 9% con punte all’11%.
I favoriti della Aosta-Pila: Vingegaard contro tutti
Favoriti? Tutti i big in primis Vingegaard e la sua Visma che non dovrà più attendere ma attaccare non appena si avrà l'occasione. Non preoccupa la maglia rosa di Eulalio a soli una ventina di secondi, ma la Bahrain proverà a dare filo da torcere tutti, mentre dietro gli avversari designati non potranno rimanere a guardare. C'è la Red Bull con Hindley e Pellizzari rimasti a recuperare fino ad oggi, c'è Felix Gall che è apparso il più in gamba nel tenere i ritmi del danese. Poi Arseman e Bernal che dovranno provare il tutto per tutto con la INEOS e i due uomini Tudor nellatop10, Storer e Rendel.
Dove vedere la 14a tappa del Giro d'Italia Aosta-Pila in TV e in streaming: gli orari
Ovviamente anche questa come tutte le altre tappe del Giro d'Italia sarà seguita in diretta in chiaro dalla Rai. Si scappa da Aosta alle 12:55 e si arriverà a Pila non prima delle 17:15. Tutto in diretta sia in TV (Rai SportHD e Rai Due) e in streaming (RaiPlay) senza perdere in solo secondo di gara. Per tutti, in chiaro senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati, invece, appuntamento su Eurosport 1 su Discovery+ e HBO