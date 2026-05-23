Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 14ª tappa Aosta-Pila: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Di scena la tappa più dura della seconda settimana del Giro 2026, la Aosta-Pila, 133 chilometri e oltre 4.400 metri di dislivello per una frazione decisiva. Tutto in diretta in chiaro sui canali Rai.

Tappone alpino, finalmente le salite vere che possono spaccare il Giro d'Italia in due ridisegnando la classifica generale: l'Aosta-Pila, con un dislivello di oltre 4 mila metri per 133 chilometri complessivi e un percorso difficilissimo che sarà da subito in pendenza. Diretta in chiaro sempre grazie al servizio Rai sia in TV sia in streaming.

Non si scherza più e la seconda settimana apre le porte alle grandi montagne. Si inizia con le alpi aostane e una frazione importantissima soprattutto in chiave classifica perché i migliori dovranno uscire allo scoperto. E terreno utile per darsi battaglia ce ne sarà anche fin troppo. Sarà una cavalcata infinita, partendo con la lunga salita di Saint-Barthélémy, un prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13% che subito aprirà le danze agli attacchi di giornata. Poi la lunga discesa, ampia e veloce di quasi 20 chilometri che porta all'avvicinamento ad Aosta, dovendo superare una nuova scalata: Doues, salita di terza categoria.

Il saliscendi è solamente all'inizio. Si scende nuovamente per prepararsi alla scalata di Lin Noir, un GPM di prima categoria di 7,9 chilometri dove la pendenza fa male, con una media del 7,9% e punte fino al 12%. Successivamente si scala Verrogne, un seconda categoria di 5,6 chilometri con pendenza media del 6,9% e punte del 12%. Le fatiche non sono però finite: la successiva discesa per il chilometro Red Bull dà il via alla salita di Pila sul versante Gressan che deciderà la tappa: prima categoria di 16,5 chilometri con pendenza media del 7,1% e punte dell’11%. L'arrivo è tutto in salita attorno al 9% con punte all’11%.

I favoriti della Aosta-Pila: Vingegaard contro tutti

Favoriti? Tutti i big in primis Vingegaard e la sua Visma che non dovrà più attendere ma attaccare non appena si avrà l'occasione. Non preoccupa la maglia rosa di Eulalio a soli una ventina di secondi, ma la Bahrain proverà a dare filo da torcere tutti, mentre dietro gli avversari designati non potranno rimanere a guardare. C'è la Red Bull con Hindley e Pellizzari rimasti a recuperare fino ad oggi, c'è Felix Gall che è apparso il più in gamba nel tenere i ritmi del danese. Poi Arseman e Bernal che dovranno provare il tutto per tutto con la INEOS e i due uomini Tudor nellatop10, Storer e Rendel.

Dove vedere la 14a tappa del Giro d'Italia Aosta-Pila in TV e in streaming: gli orari

Ovviamente anche questa come tutte le altre tappe del Giro d'Italia sarà seguita in diretta in chiaro dalla Rai. Si scappa da Aosta alle 12:55 e si arriverà a Pila non prima delle 17:15. Tutto in diretta sia in TV (Rai SportHD e Rai Due) e in streaming (RaiPlay) senza perdere in solo secondo di gara. Per tutti, in chiaro senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati, invece, appuntamento su Eurosport 1 su Discovery+ e HBO