Zinchenko non si trattiene più: al terzo gol dell’Arsenal la reazione in tribuna è tutta da gustare Un video impazza sui social dove si riprende la gioia irrefrenabile sugli spalti dell’Emirates Stadium al terzo gol dei Gunners con il rigore di Saka al Liverpool. A festeggiare non è un tifoso qualsiasi ma Oleksandr Zinchenko.

A cura di Alessio Pediglieri

Oleksandr Zinchenko non è riuscito a contenersi e di fronte alla vittoria dell'Arsenal sul Liverpool nel big match della 10a di Premier League, il nazionale ucraino si è lasciato andare in tribuna. L'occasione perfetta è arrivata con il rigore di Saka al 73′ che ha sentenziato il successo dei Gunners e la conseguente conferma del primato in classifica facendo sprofondare i reds in una crisi profonda che non conosce fine. Ciò che è avvenuto sugli spalti dell'Emirates Stadium è diventato ben presto virale e condiviso dagli altri tifosi dei Gunners.

L'assoluto protagonista del successo dell'Arsenal sul Liverpool in campo è stato senza dubbio Bukayo Saka autore di una doppietta risolutiva per il 3-2 finale contro i reds. Per due volte i padroni di casa si sono portati in vantaggio, per due volte sono stati raggiunti dagli uomini di Klopp che, però, dopo il penalty del terzo vantaggio dei londinesi, hanno gettato la spugna. Complice anche le proteste per la decisione presa che ha scatenato una rissa in area di rigore dell'Arsenal, anticipo delle pungenti polemiche post gara attorno all'episodio contestato, poi risultato decisivo ai fini del tabellino.

A godersi lo spettacolo in tribuna dell'Emirates Stadium c'era anche Oleksandr Zinchenko, che ha dovuto saltare la partita per infortunio, costretto a osservare i suoi nuovi compagni come un semplice tifoso. Arrivato a Londra in estate per 30 milioni di sterline, Zinchenko sa da sempre cosa significhi sfidare il Liverpool, con cui si è confrontato ripetutamente ai tempi del City vincendo e perdendo titoli. Così, davanti al terzo gol dei suoi compagni si è lasciato completamente andare, diventando ancor più beniamino dei suoi nuovi tifosi.

Dalla ripresa amatoriale di un telefonino di un tifoso vicino al nazionale ucraino si vede perfettamente il momento esatto in cui il difensore esplode in tutta la sua gioia: Saka è sul dischetto, tira e segna. Lo stadio esplode e quando le immagini giungono su Zinchenko, lo si vede braccia al cielo a urlare un chiarissimo "Com'on guys!" liberatorio. Poi, un nuovo urlo con cui sfoga tutta la tensione di un match sempre sul filo dell'equilibrio. Immagini che hanno fatto subito il giro del web sui social e hanno eletto Zinchenko neo paladino dei tifosi londinesi che si sono persi in elogi e applausi: "Incarna perfettamente lo spirito di questo Arsenal", "Zinny è già uno di noi", "In soli due mesi è già un perfetto gooner", "Quest'uomo dà la vita per l'Arsenal, che giocatore!".

Effettivamente in soli due mesi, Zinchenko si è preso sottobraccio l'universo Gunners con diversi episodi che lo hanno reso uno dei preferiti della tifoseria. Al di là delle sue qualità in campo, indiscusse, motivo per cui Arteta lo ha richiesto a gran voce e la dirigenza ha fatto il sacrificio economico più importante dell'intero calciomercato estivo, l'ex City era salito alla ribalta proprio in occasione del suo discorso finale a Manchester, una volta ufficializzato il proprio passaggio all'Arsenal. Poi, il campo, con cinque presenze in Premier League e una in Europa League per dare il proprio contributo malgrado diversi problemi fisici. Nel mezzo, la sua storia legata al conflitto russo-ucraino, che non ha mai voluto nascondere al mondo, tra profonda commozione e immenso dolore. Un uomo dai grandi sentimenti, genuini. Spontanei. Come nel momento della gioia irrefrenabile all'Emirates Stadium.