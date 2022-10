L’Arsenal manda il Liverpool all’inferno, tra le polemiche: prima l’incredulità, poi la rissa Il big match della 10a giornata di Premier tra Arsenal e Liverpool ha visto trionfare i Gunners che mantengono la vetta e condannano i reds a metà classifica. Ma il gol decisivo arriva su un episodio che ha scatenato polemiche e risse.

A cura di Alessio Pediglieri

Il big match di Premier League della 10a giornata all'Ethiad Stadium ha visto trionfare la capolista, con l'Arsenal che di misura e dopo 90 minuti infiniti piega il Liverpool, battuto 3-2 e ora sprofondato al 10° posto, con soli 10 punti dopo 10 turni. Decisivo il rigore di Saka, figlio di un episodio decisivo e controverso che ha lasciato letteralmente esterrefatti in campo i giocatori di Klopp prima di scatenare una mini rissa.

Una partita che al semaforo verde è iniziata a cento all'ora con il gol lampo dopo sessanta secondi di Martinelli su imbeccata di Ostegaard. Una classica doccia fredda che ha fatto saltare da subito scelte tattiche e decisioni a tavolino sulla gestione del match, con fuochi d'artificio che sono esplosi a ripetizione nei primi 45 minuti. Al vantaggio dei Gunners, il Liverpool ha prontamente risposto con Nunez che ha raccolto il suggerimento di Diaz al 34′ per il momentaneo pareggio, poco prima del 2-1 londinese firmato da Saka che chiude il primo tempo.

La ripresa è altrettanto scoppiettante, con il Liverpool che questa volta sorprende i padroni di casa al 53′: Diogo Jota inventa, Firmino lascia il segno per il 2-2 che riporta tutto su un incredibile equilibrio sul quale Klopp prova a mettere mano provando i cambi per ridare lucidità ai suoi. Ma proprio qualche istante dopo, arriva l'episodio più controverso che decide il match e scatena le polemiche dentro il campo e sui social. Al 72′ Thiago Alcantara e Gabriel Jesus sono entrati in contatto su una palla sporca con l'arbitro che ha fischiato rigore per i Gunners: le immagini mostrano i due giocatori arrivare praticamente insieme sul pallone ma con l'attaccante dell'Arsenal finire a terra.

Mentre i giocatori di Arteta si impossessano della sfera, pronti a battere il penalty che varrà il clamoroso successo, tra i giocatori di Klopp scoppia lo sgomento e l'incredulità: nessuno è convinto della decisione arbitrale, i giocatori si guardano esterrefatti e scioccati. Mani sulla testa, gesti inequivocabili di un momento che pare non essere vero e che invece deciderà il match. E così, dopo attimi di sospensione cedono anche i nervi, con una rissa che scatta puntuale tra i giocatori in campo.

Serviranno diversi minuti per riportare la calma e far procedere il match, che si concluderà 3-2 con il rigore perfetto di Saka, protagonista della partita con una doppietta che conferma l'Arsenal in vetta alla Premier e condanna all'inferno un Liverpool in caduta libera. Scatenando una sequela di polemiche anche sui social dove i tifosi reds non hanno lasciato passare inosservata una decisione tutt'altro che condivisa, mentre i londinesi hanno rivendicato il penalty.