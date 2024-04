video suggerito

Kane dà una gomitata all’avversario ma viene solo ammonito: è polemica tra i tifosi dell’Arsenal All’inizio del secondo tempo Kane diventa protagonista di un episodio controverso: colpisce Gabriel alla gola con una gomitata e viene ammonito, ma il VAR non interviene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il quarto di finale tra Arsenal e Bayern Monaco resta in perfetto equilibrio: il pareggio di Londra lascia aperti tutti gli scenari per il ritorno a Monaco di Baviera, ma nel frattempo dilagano le polemiche per alcune situazioni successe in campo. Tra i protagonisti immancabili c'è sicuramente Harry Kane, vecchio rivale dei Gunners nel lungo periodo trascorso al Tottenham. tra gli episodi più controversi c'è sicuramente la gomitata rifilata a Gabiel che ha fatto insorgere i tifosi inglesi.

All'inizio del secondo tempo il livello di tensione si è alzato drasticamente e anche i colpi proibiti sono venuti a galla. Il duello più interessante è stato quello tra il centravanti inglese e Gabriel, leader della difesa dell'Arsenal: uno dei loro contatti è sfociato con una gomitata che ha fatto indignare tutti i tifosi perché passata completamente sotto traccia.

Mentre si contendevano il pallone Kane ha provato a divincolarsi rifilando un colpo con il gomito sul collo dell'avversario che è caduto immediatamente a terra per il dolore. L'arbitro ha deciso di lasciar correre punendo il giocatore soltanto con un cartellino giallo, nonostante la forza con cui ha inferto il colpo, e neanche il VAR lo ha richiamato per rivedere la sua scelta e cambiare il colore. La sua decisione è stata accolta malissimo da tutti i tifosi che sui social hanno fatto diventare virali le immagini del contatto inondandole di commenti indignati.

Per tanti il colpo dell'inglese è stato studiato di proposito e meritava l'espulsione come fallo violento: "Un chiaro cartellino rosso su Harry Kane, non un cartellino giallo! Sapeva che Gabriel era lì e gli ha dato di proposito una gomitata in gola! Kane è noto per essere un giocatore sporco!".

Tanti tifosi dell'Arsenal concordano con la teoria della volontarietà, soprattuto ricordando i trascorsi di Kane e la rivalità con l'Arsenal: "Kane ha dato deliberatamente una gomitata in gola a un giocatore dell'Arsenal, nemmeno un controllo al VAR . Va bene allora".