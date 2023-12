Zeman subito in panchina col Pescara a pochi giorni dal ricovero: ha una sola preoccupazione Il tecnico del Pescara sarà regolarmente in panchina dopo aver saltato le partite giocate dal Pescara con Catania e Ancona. Contro la Fermana ci sarà: “Dovrò fare a meno delle sigarette… spero di riuscirci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel letto d'ospedale dov'era ricoverato per ischemia transitoria Zdenek Zeman faceva la formazione. Tracciava su un foglio come sempre il migliore assetto possibile, sceglieva gli interpreti più adatti ai suoi schemi. Nemmeno quel malessere improvviso ne ha frenato passione e impulsi, la voglia di tornare al lavoro quotidiano nel più breve tempo possibile: è uomo di campo, più forte di ogni cosa. E domani sera, a dieci giorni dal ricorso alle cure mediche e ai controlli diagnostici, il tecnico (nella foto) sarà regolarmente in panchina dopo aver saltato le partite giocate dal Pescara con Catania e Ancona.

Contro la Fermana ci sarà, riprenderà il suo posto, assumerà la postura iconica ma non avrà tra le dita la sigaretta. La raccomandazione rigorosa che gli è stata fatta è una in particolare: non deve fumare. È per il suo bene, gliel'ha consigliato vivamente il dottore che lo ha visitato e ne ha valutato le condizioni cliniche.

Ci riuscirà? Bella domanda… lui risponde così: "Dovrò fare a meno delle sigarette… spero di riuscirci", dice accennando un sorriso, consapevole che resistere alla tentazione di ripetere quel gesto che ripete da anni e tirare una boccata non è affatto semplice. Quanto al suo stato di salute, Zeman si pronuncia con maggiori certezze. In questo caso non ha alcun dubbio:

Mi sento bene – ha ammesso l'allenatore degli abruzzesi – e ringrazio tutte le persone che si sono preoccupate per me. Non ho mai avuto paura di essere costretto ad abbandonare la squadra anche perché già nel corso del ricovero tutti gli esami avevano dato buoni risultati. E sono stati incoraggianti.

Pericolo passato, la testa e lo sguardo sono rivolti al futuro. Non senza risparmiare una critica alla sua squadra, non solo per quanto fatto ad Ancona (il Pescara ha ottenuto un pareggio) ma anche, più in generale, per il rendimento avuto finora.

Chissà… forse i ragazzi erano preoccupati per la mia assenza – ha aggiunto il boemo -. Ma devo anche dire che dopo un intero girone nel complesso mi sarei aspettato di più.

Sessione invernale di mercato alle porte, gennaio (secondo il gergo utilizzato nel mondo del calcio) viene considerato il mese delle trattative di riparazione per chiudere quelle operazioni che possono essere necessarie per puntellare le squadre. Zeman chiederà qualcosa al suo presidente? No ma ne approfitta per lanciare un messaggio molto chiaro a chi c'è col fisico ma con la testa (forse) è altrove per differenti ragioni.

Alla società non farò richieste perché questa rosa ha dei valori – ha concluso -. Forse c'è qualche calciatore che vorrà andare via perché ha avuto poco spazio. Se accadesse mi dispiacerebbe, ma non posso certamente frenare i giocatori che non hanno voglia di restare.