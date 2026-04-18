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Ansia per Asencio, ricoverato per gastroenterite: ha perso 6 chili in pochi giorni di continuo vomito

Il difensore del Real Madrid, Asencio è stato ricoverato in ospedale per accertamenti a causa di un peggioramento della sua gastroenterite. Negli ultimi giorni, il giocatore ha perso sei chili a seguito di costanti episodi di vomito.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Ancora problemi di salute per il difensore del Real Madrid, Asencio, che è stato costretto ad un ricovero in ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami ed analisi a causa dell'aggravarsi della sua gastroenterite. Il giocatore avrebbe perso ben sei chili in pochi giorni a seguito di ripetuti e costanti episodi di vomito. Non è la prima volta che accade: Asencio in stagione è stato costretto allo stop per problemi simili, che gli hanno già causato febbre alta e difficoltà all'apparato digerente.

Asencio in ospedale per accertamenti: ha perso 6 chili in pochi giorni

Il Real Madrid ha comunicato di aver obbligato Asencio a ricoverarsi in ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami dopo che i suoi problemi gastroenterici non solo non si solo allievati ma sembrano essere peggiorati con il passare dei giorni. Così il club ha deciso di volerci vedere il più chiaro possibile: dopo che martedì scorso non era stato inserito tra i convocato per la delicata partita contro il Bayern Monaco, che poi è costata la Champions League alle merengues. L' assenza del difensore per la partita di ritorno aveva destato sorpresa, ma il club aveva subito comunicato che era dovuta a "un'enterocolite batterica".

Nulla di particolare allarmante dunque, visto che lo stesso Asencio, visibilmente indisposto, aveva abbandonato l'allenamento prima della trasferta e non aveva potuto né allenarsi né poi aggregarsi alla squadra di Arbeloa il giorno successivo per la sfida ai bavaresi. Da allora, però, per Asencio la situazione è peggiorata: le sue condizioni sono apparse più serie e si è infine deciso di ricoverarlo in ospedale per accertamenti, visto che negli ultimi giorni aveva subito anche un drastico calo di peso perdendo 6 chili. Dopo gli esami, di cui si attendono gli esiti finali per capire la definitiva entità e l'origine del virus, il giocatore è tornato a casa per continuare la convalescenza.

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Tutti i problemi di Asencio in stagione: già il 4° stop per febbre e problemi di stomaco

La salute cagionevole del difensore è però ritornata sotto l'occhio di ingrandimento da parte dello staff medico del Real Madrid. Questa è infatti la quarta volta in stagione in cui Asencio è stato costretto a fermarsi. A fine novembre, aveva saltato la trasferta a Montilivi a causa di una gastroenterite, lasciando il Real scoperto in difesa dove era in quel momento l'unico difensore centrale di ruolo. A dicembre, la febbre lo aveva escluso all'ultimo minuto dalla partita di Copa del Rey contro il Talavera. Infine a febbraio, ancora una attacco di influenza gli aveva impedito di allenarsi due giorni prima della partita casalinga contro la Real Sociedad, contro cui riuscì a recuperare scendendo in campo.

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