Zeman in ospedale con un foglio in mano: i medici non possono credere a quello che ha scritto Quando i medici si sono recati nella stanza d’ospedale di Zdenek Zeman per comunicargli gli esiti degli esami dopo l’ischemia che lo ha colpito, hanno trovato il tecnico del Pescara intento a scrivere su un foglio, lasciandoli increduli.

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zdenek Zeman sta bene: l'ischemia transitoria che lo ha colpito due giorni fa non ha lasciato dietro di sé conseguenze significative e non ci sarà neanche bisogno di un intervento di pulizia della carotide. Anzi no, una conseguenza l'ha avuta, non attinente la salute del 76enne tecnico boemo ma per lui sgraditissima: il divieto assoluto di continuare a fumare sigarette. Quando ieri i medici della clinica Pierangeli di Pescara si sono recati nella sua stanza per dirgli che stava bene e gli esami non avevano evidenziato niente di grave, si sono trovati davanti una scena surreale: Zeman nel letto che scriveva qualcosa su un foglio. Non potevano credere a quello che stava facendo.

"Sto preparando la formazione di stasera", ha detto loro l'allenatore del Pescara, impegnato da lì a qualche ora in casa del Catania nella Coppa Italia di Serie C: una partita sfortunata per gli abruzzesi, battuti 2-0 nei quarti di finale della competizione. L'aneddoto raccontato dalla Gazzetta dello Sport spiega benissimo la voglia che ha Zeman di tornare quanto prima in panchina, per fare quello che fa da oltre mezzo secolo, avendo cominciato ad allenare in squadre dilettantistiche siciliane all'inizio degli anni '70.

Zdenek Zeman siede sulla panchina del Pescara per la terza volta in carriera

Ma ovviamente, pur avendo superato il momento difficile, il boemo dovrà osservare assoluto riposo fin oltre Capodanno: solo nell'anno nuovo potrà ricominciare a seguire gli allenamenti. Inutile dire che Zeman ha cercato di opporsi al diktat dei medici: fosse per lui, sarebbe già presente domenica prossima nella trasferta di Ancona, per dare seguito all'ottimo momento che vede il Pescara reduce da tre vittorie consecutive e terzo in classifica nel Girone B della Serie C.

A fare il punto della situazione, riportato dal Corriere della Sera, è il primario di cardiologia della clinica Stefano Guarracini: "Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d'accordo ma dovrà adeguarsi. Per il resto, la risonanza magnetica del 13 dicembre ha confermato che si è trattato di una piccola ischemia cerebrale. La ripeteremo fra 48 ore e solo allora capiremo quando potrà lasciare la clinica". La data del possibile ritorno in panchina di Zeman potrebbe essere il 7 gennaio, quando il Pescara affronterà in trasferta la Juventus Next Gen.

"Questa è casa sua, quella è la sua panchina. Ha un ottimo staff che lo può sostituire in questo periodo. Non si deve preoccupare, deve capire gli serve solo un po' di riposo", prova a fargli capire il presidente Daniele Sebastiani. Del resto in assenza del boemo, la squadra abruzzese sarà guidata dal suo fidato secondo Gianni Bucaro: una sua estensione, più che un vice.