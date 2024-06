video suggerito

Chi sono i rigoristi dell’Italia a Euro 2024, i nomi dei possibili tiratori contro la Svizzera Dagli ottavi di finale le partite possono decidersi ai calci di rigori. Quali sono i rigoristi dell’Italia. Spalletti ha fatto alcuni nomi, ma ci sono almeno dieci possibili tiratori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Con la partita Italia-Svizzera iniziano gli ottavi di finale e la fase a eliminazione diretta di Euro 2024. Ciò significa che in caso di parità al 90′ o al 120′ gli incontri verranno decisi ai calci di rigore. Rigori che sono croce e delizia per l'Italia. Negli anni '90 sono stati sportivamente parlando dolorosi, agli Europei vinti nel 2021 invece con un super Donnarumma gli Azzurri sono riusciti a battere Spagna e Inghilterra. Ma ora quali sono i calciatori che potrebbero tirare i rigori per l'Italia di Spalletti?

Nel calcio moderno sono molto più rispetto al passato i giocatori con i piedi buoni. Inoltre va detto che oggi con i cinque cambi molti dei rigoristi possono arrivare dalla panchina. I calciatori che possono essere sostituiti sono di più e anche tiratori ufficiali possono essere sostituiti, si pensi al classico cambio tra centravanti che accade con puntuale regolarità in tante nazionali.

I nomi dei rigoristi fatti dal c.t. Spalletti

A Spalletti è stato chiesto qualche giorno fa quali sono i rigoristi dell'Italia. Il c.t. non ha indicato un singolo nome, ma ne ha fatti addirittura sei, e ne ha mancato uno, chissà se volutamente per fare pre-tattica. Spalletti ha fatto i nomi dei due centravanti (Scamacca e Retegui), ma anche dei calciatori dell'Inter Barella e Dimarco, oltre a Calafiori (che però sarà squalificato con la Svizzera) e Jorginho, tiratore principe ma che ha fallito gli ultimi quattro penalty in Nazionale.

A domanda precisa il c.t., giorni fa disse: "Secondo me ne abbiamo più di uno, Scamacca, Retegui, Barella, Dimarco, poi secondo me li sanno battere anche Calafiori e Jorginho. Il rigorista è uno di questi qui, perché poi quando si va lì sul dischetto se ne dicono uno-due, chi non se la sente deve avere sempre quello di scorta".

E le possibili alternative

Spalletti non ha citato Lorenzo Pellegrini, che con la Roma calcia i rigori ed ha una percentuale eccellente. Dal dischetto sempre con i giallorossi in passato si è presentato Cristante. E dagli undici metri potrebbero presentarsi anche Raspadori e Federico Chiesa, così come Zaccagni, decisivo dal dischetto nel derby di Coppa Italia dello scorso gennaio.

Chi sono i migliori tiratori dell'Italia: le statistiche

Sono almeno una decina i calciatori che possono tirare un rigore per l'Italia agli Europei. Scamacca e Retegui sono quelli con la percentuale migliore. Anche Jorginho ha grandi numeri, pure se ha fallito due rigori proprio contro la Svizzera nel 2021. I dati tengono conto delle partite ufficiali, ma non quelle disputate a livello giovanile.

Scamacca: 6 rigori tirati (6 gol)

Retegui: 14 rigori calciati (13 gol)

Barella: 4 rigori calciati (3 gol)

Dimarco: 1 rigore calciato (0 gol)

Jorginho: 50 rigori calciati (42 gol)

Pellegrini: 16 rigori tirati (12 gol)

Raspadori: 1 rigore calciato (o gol)

Cristante: 1 rigore calciato (0 gol)

Chiesa: 3 rigori calciati (2 gol)

Zaccagni: 4 rigori calciati (4 gol)