Malore per Zeman, l’allenatore del Pescara ricoverato in ospedale: “Necessita di ulteriori accertamenti” Zeman colpito da un malore prima dell’allenamento: lieve attacco ischemico transitorio per l’allenatore del Pescara.

A cura di Vito Lamorte

Zeman colpito da un malore prima dell'allenamento di questa mattina: l'allenatore del Pescara ha subito un lieve attacco ischemico transitorio ed è stato subito ricoverato presso la clinica Pierangeli del capoluogo abruzzese. Il Boemo non sarà in panchina a Catania per la gara di Coppa Italia di Serie C tra il Delfino e il club siciliano.

Questa la nota ufficiale del club abruzzese: "Questa mattina, prima dell'allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!"