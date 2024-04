video suggerito

Udinese-Roma, dove vedere il recupero oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Udinese-Roma riparte dal 72′ e sul risultato di 1-1 nel recupero della partita sospesa per il malore di Ndicka. Orario di inizio alle ore 20, esordio in Serie A da allenatore per Fabio Cannavaro: le probabili formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Udinese e Roma si affrontano oggi a distanza di pochi giorni dalla partita interrotta a causa del malore di Ndicka. La squadra di De Rossi tornerà in campo in Friuli e troverà sulla panchina dei bianconeri il nuovo allenatore Fabio Cannavaro, che farà il suo esordio da tecnico in Serie A al posto dell'esonerato Cioffi. La partita sarà breve, perché si ripartirà dal 72′ come da regolamento. Dunque si giocheranno una ventina di minuti, più il recupero. Si ripartirà dal punteggio di 1-1, con orario di inizio alle 20. Diretta esclusiva di DAZN.

Udinese-Roma era stata sospesa al 72′ in seguito al malore occorso al difensore ivoriano Ndicka, che aveva accusato un forte dolore al petto che aveva fatto spaventare tutti, in particolare ovviamente i compagni di squadra della Roma. La situazione nelle ore immediatamente successiva si è evoluta in modo positivo, con il calciatore dimesso già dopo meno di 24 ore dall'ospedale.

Della data del recupero se n'è parlato tanto. Perché la Roma non voleva scendere in campo giovedì 25 aprile. Avrebbe preferito aspettare e giocare sabato 27 con il Napoli per avere un giorno di recupero in più per la semifinale di andata con il Bayer Leverkusen. Il voto contrario di una serie di squadre ha fatto sì che la Lega fissasse per oggi la data del recupero.

Partita: Udinese-Roma

Quando: giovedì 25 aprile 2024

Orario: 20:00

Dove: Bluenergy Stadium Udine

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A

Dove vedere il recupero Udinese-Roma in diretta TV: orario e canale

Udinese-Roma, recupero della 32ª giornata di Serie A, si disputerà nella casa dei friulani e si potrà seguire in TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva dell'incontro. Per seguirlo in televisione, oltre all'abbonamento DAZN, servirà anche una Smart TV o un dispositivo come Google Chroomecast o Amazon FireStick TV.

Udinese-Roma, dove vederla in streaming

Per seguire gli ultimi venti minuti di Udinese-Roma servirà sempre rigorosamente l'abbonamento a DAZN e con esso un pc, un Mac, uno smartphone o un tablet. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.

Serie A, le probabili formazioni del recupero Udinese-Roma

Lukaku, autore del gol dell'1-1, non ci sarà. Il regolamento ovviamente permette dei cambi. Il belga sarà sostituito da Azmoun, mentre Baldanzi cederà il posto a El Shaarawy. Pellegrini giocherà, così come Mancini, rispetto alla formazione di Udinese-Roma del 14 aprile. Cannavaro non modificherà il 3-5-1-1 e giocherà con Pereyra alle spalle di Lucca.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All.: Cannavaro

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi