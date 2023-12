Incredibile Zeman, già in campo dopo l’ischemia: “Ma senza il fumo è aumentata la fame” Tra lo stupore di tutti, Zdenek Zeman ieri si è presentato in tuta per dirigere l’allenamento del Pescara ad appena una settimana dall’ischemia che lo aveva colpito e fatto ricoverare in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ok il ritorno a casa dopo appena tre giorni dalla leggera ischemia che lo aveva colpito lo scorso 12 dicembre, ma da qua a rivederlo in campo per dirigere gli allenamenti del suo Pescara si pensava che ce ne passasse. E invece Zdenek Zeman ha stupito tutti con la sua voglia di tornare a fare al più presto quello che ha fatto per mezzo secolo, ovvero allenare una squadra di calcio. Ieri il 76enne boemo si è dunque presentato in tuta per sottoporre i suoi giocatori ad un paio di riti cui sono abituati da sempre e che non sono riusciti ad evitare neanche con la convalescenza del tecnico: il peso uno ad uno sulla bilancia e poi i massacranti gradoni.

Niente convenevoli e subito al sodo: altrimenti del resto Zeman sarebbe rimasto a casa al calduccio, invece di stare al suo posto ad appena una settimana dall'ischemia e dal successivo ricovero nell'ospedale di Pescara. "Come sto? Bene. Non fatemi passare per un caso speciale o una favola di Natale. Non sarò certo stato il primo allenatore che è stato male 5 giorni e poi è tornato in campo", sono state le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Il Pescara di Zdenek Zeman è terzo in classifica in Serie C

Un recupero record per un uomo con una fibra eccezionale, seconda solo alla sua passione immacolata per l'insegnare calcio. Con buona pace di chi aveva pronosticato di rivederlo a dirigere gli allenamenti soltanto il prossimo anno, per non parlare di tornare in panchina, quando si parlava addirittura della prossima primavera. Tutto spazzato via da Zeman, che ora vorrebbe essere a bordo campo già sabato sera in casa contro la Fermana: più probabile – viste le basse temperature – che assista al match dallo sky box, affidando le sue istruzioni via telefono al suo fidato vice Bucaro.

Insomma è sempre lo stesso Zeman, anzi no, c'è stato un cambio epocale, imposto dai medici nonostante le sue resistenze: il divieto delle sigarette. "Senza il fumo è aumentata la fame", spiega seraficamente il boemo: sotto Natale di mangiare ce n'è in abbondanza…