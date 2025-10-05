Zaniolo imbarazzante in Udinese-Cagliari: da solo in area piccola, sbaglia un gol incredibile

Nel pareggio tra Udinese e Cagliari, spicca il surreale errore di Zaniolo nel secondo tempo quando, da solo in area piccola, sbaglia la palla del 2-1 friulano. Risultato finale 1-1, grazie alle reti di Borrelli e Kabasele.

L'Udinese ha chiuso con un pareggio in rimonta sul Cagliari nel match del lunch-time di domenica, con un 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai friulani soprattutto per quanto costruito – e sprecato . bel corso del secondo tempo. Negli occhi dei tifosi bianconeri resta l'incredibile errore oltre ai limiti dell'imbarazzo da parte di Nicolò Zaniolo, schierato in attacco titolare insieme a Davis che si è divorato una rete sbagliano tutto: da solo in area piccola di rigore ha calciato malissimo, senza nemmeno centrare lo specchio della porta.

Il surreale errore di Zaniolo a porta vuota in Udinese-Cagliari

A rivedere l'azione non appare possibile come un giocatore dalle qualità tecniche di Zaniolo abbia potuto fallire una occasione chiarissima da gol. Un errore disarmante, che ha visto l'ex Fiorentina e Roma – tra le altre – compiere una topica che ha fatto imbufalire lo stadio e i tifosi a casa davanti alla TV. Increduli: in una azione offensiva dell'Udinese Zaniolo è stato abile a farsi trovare da solo in area di rigore del Cagliari, sfruttando un rimpallo confuso, ma al momento di infilare Caprile, all'altezza dell'area piccola, ha calciato in tribuna. Il tutto mentre era da solo senza alcun avversario che lo contrastava: poteva fare di tutto, dal piazzare la palla di precisione allo stopparla e prendersi tutto il tempo per la finalizzazione.

L'errore di Zaniolo, decisivo per l'Udinese, inchiodato sull'1-1

Un errore che alla fine pè stato determinante perché l'Udinese ha spinto sull'acceleratore mettendo in affanno il Cagliari di Pisacane che ha retto. Per Zaniolo, che ultimamente si è preso un posto in attacco anche complice l'assenza di Bravo impegnato con la sua Under20, un'occasione fallita per ritrovarsi e ridare un senso alla fiducia consegnatagli. L'ex Roma è entrato in difficoltà, innervosendosi e prendendosi un cartellino giallo poco prima di venire sostituito per il rush friulano finale.

Ottimo pareggio esterno del Cagliari di PIsacane

Il Cagliari da parte sua ha retto benissimo l'urto della delicata trasferta di Udine, riuscendo per gran parte della gara a gestire al meglio il vantaggio che era arrivato con la rete al 25′ di Borrelli su imbeccata dall'appena entrato Adopo. Un vantaggio che gli uomini di Pisacane hanno tenuto fino al break della ripresa con il pareggio di Kabasele al 58′