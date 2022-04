Zack Steffen prova a imitare Ederson, ma l’errore è clamoroso e Mané fa gol Il portiere americano del City ha commesso un errore enorme e ha permesso al Liverpool di raddoppiare con Mané. Anche lo scorso anno Steffen fu decisivo in negativo in una semifinale di FA Cup.

A cura di Alessio Morra

Domenica scorsa Manchester City e Liverpool hanno regalato uno spettacolo straordinario. Le squadre di Guardiola e Klopp hanno giocato a ritmi elevatissimi e hanno mostrato quanto il calcio possa essere uno sport bellissimo. E tra le tante perle c'è stata quella di Ederson, il portiere del Manchester che ha la tecnica di un centrocampista di classe e osa tanto con i piedi. Il brasiliano ha fatto scorrere il pallone, in una determinata azione, e lo ha salvato letteralmente sulla linea. Quell'immagine ha fatto il giro del mondo. Oggi nella semifinale di FA Cup Manchester City-Liverpool ha provato a imitarlo il suo vice Steffen che però ha commesso un errore enorme e il Liverpool così ha realizzato un altro gol.

Leggero turnover per Guardiola che ha deciso di mandare in campo l'americano Steffen, il vice di Ederson, che dopo una decina di minuti incassa il gol di Konaté. Esente da colpe il vice del City. Colpo di testa splendido e imparabile. Ma al 17′ il 2-0 è figlio di Mané e di Steffen, che riceve un pallone e prova a giocarlo con i piedi. L'americano prova a imitare Ederson fa scivolare il pallone, ma non lo fa con i tempi giusti. Mané è lestissimo, va in scivolata e beffa Steffen perché il pallone finisce in rete.

Questa volta la costruzione dal basso si è rivelato un boomerang per il Manchester City. Purtroppo per Guardiola non è stato all'altezza di Ederson che contro il Liverpool, in campionato, aveva mostrato le sue qualità perché dopo aver controllato male un passaggio di Walker è riuscito a salvare sulla linea con una calma olimpica. A Steffen non è riuscita la stessa impresa.