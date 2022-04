Manchester City-Liverpool è un altro sport rispetto alla Serie A: spettacolo grandioso Lo scontro diretto per la vetta tra Manchester City e Liverpool si è chiuso con uno spettacolare 2-2 e la Premier League resta apertissima: un duello che appassionerà fino alla fine.

A cura di Vito Lamorte

Inutile girarci troppo intorno, Manchester City-Liverpool è un altro sport. Sì, è una banalità ed è un concetto che viene ripetuto continuamente ma vedere un big match che vale la vetta per la Premier League riconcilia con il gioco del calcio per tanti motivi. L'organizzazione tattica, l'intensità di gioco e le giocate dei singoli sono di primissima qualità e danno la sensazione che in qualsiasi momento può succedere qualcosa di importante ai fini del risultato finale.

La squadra di Pep Guardiola è partita fortissimo e dopo 5′ di martellante pressione nella metà campo dei Reds è arrivato il gol del vantaggio con Kevin De Bruyne: il belga ha ricevuto il pallone da Bernardo Silva e dopo aver condotto per diversi metri ha scagliato un tiro di sinistro molto forte che, grazie alla deviazione di Matip, ha beffato Alisson. Dopo lo svantaggio i Reds hanno iniziato a prendere terreno e farsi vedere con più frequenza nella metà campo avversaria ma i Citizens si fanno sempre preferire per la produzione offensiva.

Dopo qualche minuto di forcing il Liverpool è riuscito a trovare il gol dell'1-1 con Diogo Jota, che ha approfittato di una sponda di Alexander-Arnold e ha infilato alle spalle di Ederson da pochi passi. Proprio il portiere brasiliano è stato protagonista di una situazione piuttosto ‘pericolosa': in occasione di in retropassaggio ha sbagliato il controllo e la palla stava per finire in rete ma l'estremo difensore non ha perso la calma e ha servito il compagno alla sua sinistra senza battere ciglio. Lucida follia.

Dopo aver subito il pareggio il Manchester City ha iniziato a macinare di nuovo gioco e occasioni, trovando il vantaggio con Gabriel Jesus: il numero 9 ha insaccato alle spalle di Alisson sfruttando un fantastico assist di Joao Cancelo dalla sinistra. I campioni in carica finiscono la prima frazione di gioco in crescendo ma non riescono più. a pungere.

L'inizio della ripresa, a dispetto delle aspettative, è tutto di marca Reds. I ragazzi di Jurgen Klopp sono riusciti a pareggiare i conti con Sadio Mané, che ha infilato Ederson in uscita dopo un fantastico assist di Salah. La gara vive di situazioni molto estemporanee ma il copione riprende ad essere lo stesso: City che fa girare la palla per cercare lo spazio e Liverpool pronto ad azzannare e ripartire. Sterling ha trovato lo spazio per colpire ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.

Lo scontro diretto si è chiuso con uno spettacolare 2-2 e la Premier League resta apertissima ma quello che è sempre più evidente è la differenza di questo calcio con quello che si gioca in Italia. Certamente quello tra Manchester City e Liverpool è un duello tutto da godere fino alla fine.