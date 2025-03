Viktoria Plzen-Lazio dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Lazio giocherà la partita d'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 alla Doosan Arena contro il Viktoria Plzen: i capitolini di Marco Baroni se la vedranno con i cechi di Miroslav Koukek oggi, giovedì 6 marzo 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta TV e streaming su Sky.

I biancocelesti arrivano dalla bella vittoria in campionato per 2-1 in casa del Milan mentre il Viktoria Plzen ha vinto 2-0 in casa del Mladá Boleslav, confermandosi al secondo posto della 1. liga. La Lazio si è guadagnata l'accesso agli ottavi di finale di Europa League chiudendo al primo posto la classifica della prima fase con 19 punti totali: dopo aver evitato il derby della Capitale agli ottavi, la squadra di Baroni se la vedrà con il Viktoria Plzen che ha eliminato il Ferencváros. Quella di Miroslav Koubek è una squadra organizzata e temibile in ripartenza.

Chi supera questo turno se la vedrà con la vincente tra Bodo/Glimt e Olympiacos ai quarti di finale. La partita di ritorno si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 13 marzo 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:45.

Partita: Viktoria Plzen-Lazio

Orario: 21:00

Dove: Doosan Arena, Plzeň

Quando: giovedì 6 marzo 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Europa League 2024-2025, ottavi di finale

Viktoria Plzen-Lazio, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Viktoria Plzen-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Viktoria Plzen-Lazio, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Viktoria Plzen-Lazio, le probabili formazioni della partita di Europa League

La Lazio deve verificare le condizioni di Marusic e Romagnoli ma dovrebbero essere in vantaggio Lazzari sulla corsia di destra e Gigot al centro al fianco di Gila. Nuno Tavares intoccabile a sinistra. In mediana gli instancabili Guendouzi e Rovella. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni con tre calciatori in ballottaggio per il ruolo di punta: Pedro, Noslin e Tchaouna. Le probabili scelte di Baroni e Koubek.

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.