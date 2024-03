Vieri si parla solo tramite avvocati con Adani, Cassano e Ventola: cosa è successo dopo la Bobo TV Bobo Vieri ha chiuso la porta con Adani, Vieri e Cassano, con i quali parlerà solo attraverso avvocati dopo il divorzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Manca poco e poi sarà battaglia anche negli ascolti tra Vieri e i suoi ex tre compagni di viaggio, Cassano, Adani e Ventola. La frattura tra i quattro ex moschettieri di "Calcio con la F" è insanabile, e certificata anche dall'intervento di Bobo a Valerio Staffelli in occasione della consegna del Tapiro d'Oro. L'ex bomber non ha voluto commentare le ultime parole di quelli che presto diventeranno dei competitor.

Infatti Vieri nel ricevere il popolare "cimelio" di Striscia la Notizia è stato perentorio, tirando in ballo i suoi avvocati: "Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato. Non mi interessa rispondere, perché ora penso a tutelare la mia immagine. Bisogna stare attenti a parlare! Vediamo come andrà a finire".

Ma cosa avevano detto in particolare i suoi ex compagni di viaggio? Nell'ultimo intervento social ad anticipare l'arrivo della nuova trasmissione pubblicato proprio da Lele, era stato come sempre Cassano il più scatenato facendo riferimento "ai pagliacci, buffoni e pezzi di m…a". Tutto con una promessa immediata: "Stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti". Nessun riferimento a Vieri, anche se dopo la stoccata in merito agli ascolti è sembrata diretta: "Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando".

Si è arrivati dunque al momento del confronto, dopo mesi di cose dette e non dette. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Vieri, presentatosi in solitaria in diretta su Twitch, annunciò la sua nuova avventura senza Adani, Cassano e Ventola. Tanti i cambiamenti da allora con Bobo che dopo aver raccontato la sua verità, ha deciso di dare una nuova veste al suo canale con diverse rubriche.

Un capitolo chiuso per Vieri che ha minacciato sin dall'inizio ad azioni legali, per tutelare il suo nome. Se lui si è barricato nei nuovi progetti, dall'altra parte non sono mancate le velate stoccate. Adani in particolare è stato quello più attivo, non solo dando la sua versione delle cose, ma anche con diversi video apparsi come un voler tirare in ballo il suo ex amico. Riferimenti ai nuovi progetti, certificati poi nelle ultime storie e al "servilismo" da cancellare, e agli ascolti della Bobo TV non esaltanti dopo il divorzio.

E adesso il dualismo tra i tre ex calciatori, rimasti insieme, e Vieri si sposterà direttamente nelle dirette streaming. Attesa per il nuovo format di Adani, Cassano e Ventola in cui sicuramente non mancheranno riferimenti a Bobo, che per questo si è voluto tutelare parlando solo attraverso i suoi avvocati.