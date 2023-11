Il crollo della nuova Bobo TV di Vieri senza Adani, Cassano e Ventola: risultati impietosi L’ultima puntata della Bobo TV con ospiti Scaloni, Veron e Trezeguet non ha fatto registrare numeri importanti dal punto di vista delle visualizzazioni. Sui social c’è già chi parla di flop senza Adani, Ventola e Cassano.

A cura di Marco Beltrami

Come sta andando la nuova Bobo TV? Come vanno le cose in termini di ascolti dopo la separazione tra Bobo Vieri e il trio formato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola? In tanti hanno evidenziato come il nuovo format dell'ex bomber non decolli nonostante la presenza di ospiti di prestigio, vedi il commissario tecnico dell'Argentina campione del mondo Scaloni.

L'ultima puntata del Bobo Vieri Talk Show non ha fatto registrare numeri eccezionali e si è rivelata un po' un flop rispetto al recente passato. Non è sfuggito infatti come durante la diretta il dato numerico relativo agli utenti collegati abbia toccato anche quote inferiori ai 4mila. Un numero molto lontano dalla media dei 20mila del passato. Una situazione che è stata evidenziata da più parti sui social soprattutto da parte dei nostalgici di "Calcio con la F", la trasmissione che Vieri teneva con i suoi tre ex compagni di viaggio. Tra le critiche principali soprattutto quella relativa alla mancanza di "dibattito" sui temi più caldi del momento. Il tutto con ospiti del calibro di Scaloni, l'ex Lazio campione del mondo con l'Albiceleste, Veron e Trezeguet.

Sembra infatti essersi un po' esaurita la curiosità per il nuovo format e per il post-divorzio, con tanti che speravano di avere indicazioni sui motivi dello stesso durante le dirette. Gli appassionati delle trasmissioni anche sui social si sono lamentati di questo condividendo impietosamente le immagini relative al numero degli spettatori presenti in diretta. Per quanto riguarda le visite complessive anche, soprattutto sul canale Twitch la tendenza sembra andare al ribasso.

La puntata di lunedì del Bobo Vieri Talk Show ha fatto registrare complessivamente sulla piattaforma circa 60mila visualizzazioni complessive. Meno della metà di quella trasmessa prima della sosta per le nazionali, a cui avevano preso parte Iuliano, Amoroso e Adriano oltre a Davide Falcioni. Si trattava della seconda puntata del nuovo corso targato Vieri, dopo quella con gli youtuber che aveva collezionato da 243mila visualizzazioni. In entrambi i casi aveva giocato a favore del padrone di casa l’attesa e la curiosità per le nuove trasmissioni post Adani, Ventola e Cassano. Un fattore che ora non sembra più essere influente.

Rispetto al passato, i numeri dell'ultima Bobo TV sono sicuramente diversi, basti tenere conto di quelli relativi all'ultima volta in cui tutti sono stati insieme con 212mila visualizzazioni. Certo le cose non sono andate sempre benissimo, come confermano anche puntate da 66mila o 71mila, ma ci sono state anche trasmissioni da 177mila e 252mila visualizzazioni. In sintesi gli stream del vecchio format di tutti e 4, solo su Twitch, generavano mediamente 250mila visite. Ora appuntamento alla prossima puntata per capire se il flop è stato solo episodico e ci troviamo di fronte ad un’inversione di tendenza in negativo.