Chi è Davide Falcioni, l’ex calciatore ospite a sorpresa di Vieri alla Bobo TV che nessuno ricorda Nell’ultima puntata di Bobo Vieri Talk Show il nuovo format di Vieri sulla Bobo TV, ospite a sorpresa l’ex portiere della Juventus Davide Falcioni.

A cura di Marco Beltrami

Ospite a sorpresa nell'ultima puntata della nuova trasmissione di Vieri sulla Bobo TV. Nel corso del format Bobo Vieri Talk Show che ha preso il posto di Calcio con la F con Adani, Cassano e Ventola, è arrivato insieme a Iuliano e Nicola Amoruso, Davide Falcioni. Un nome e un volto sconosciuto a molti, ma che ha un passato "importante". Si tratta dell'ex terzo portiere della Juventus che ha condiviso lo spogliatoi proprio con Bobo Vieri e con gli altri due ospiti.

Davide Falcioni ha giocato a calcio ad alti livelli a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Cresciuto nel Fano e nell’Olbia, nel 1996 è arrivata la chiamata della Juventus che lo ha prelevato come terzo portiere alle spalle di Peruzzi e Rampulla. Una sola stagione a Torino con una presenza in campionato contro la Lazio, presenza che gli ha permesso di portare a casa la medaglia dello Scudetto. In quella stagione la Vecchia Signora ha portato a casa anche una Supercoppa e una Coppa Intercontinentale. Nel 1997 la cessione al Treviso, e poi le esperienze a Vicenza, Livorno, Cosenza, con il ritorno alla Juve nel 2000-2001. Nel finale di carriera ecco Catania, Montecchio, Fano, Real Montecchio e Pergolese.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Falcioni è un po' scomparso dai radar calcistici. L'ex estremo difensore è stato invitato da Bobo Vieri per la seconda puntata della sua nuova creazione, che ha raccolto eredità di quella fortunata con Adano, Cassano e Ventola con i quali c'è stata una perentoria rottura. In tanti anche a giudicare dai commenti live, si sono chiesti chi fosse quel signore che si è accomodato al fianco di Vieri con Iuliano e Amoruso.

E subito si è capito dalle parole dei suoi ex compagni, con i quali dunque in passato ha intrapreso la prestigiosa avventura alla Juventus, che Falcioni era un uomo spogliatoio. Definito scherzosamente il "portiere senza mani", ecco che il classe 1975 è finito per essere un po' preso di mira per il suo non giocare mai. L'ex terzo estremo difensore, proprio come faceva all'epoca, è stato allo scherzo togliendosi la soddisfazione di mostrare una riproduzione della Coppa Intercontinentale.

Memorabile colorito il racconto del post-partita della finale di Tokyo, con Falcioni che ha fatto anche intendere di quanto fosse duro allenarsi al cospetto di giocatori come Zidane. Siparietti simpatici dunque che hanno fatto sorridere spettatori e followers, che si erano lamentati precedentemente per i ritmi non proprio altissimi dei precedenti interventi di Totti e Adriano. Una bella trovata da parte di Vieri, e una bella scoperta per tutti.