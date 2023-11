Bobo TV, cosa faranno Adani, Cassano e Ventola dopo il tradimento inaspettato di Vieri Cosa faranno Adani, Cassano e Ventola dopo l’addio alla Bobo TV e la rottura con Vieri. L’ipotesi che i tre possano reinventarsi insieme con un nuovo contenitore non è da escludere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una settimana fa Vieri si presentò da solo in diretta alla Bobo TV per annunciare l'addio al format abituale e soprattutto a coloro i quali erano i suoi compagni di viaggio: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ma cosa faranno ora che sono stati tagliati fuori dal fortunato programma in streaming dedicato al calcio? Sicuramente per Adani la questione sembra essere un po' più facile dato che l'ex difensore dell'Inter è diventato in questi anni uno dei volti noti in Rai per via del suo impiego come opinionista anche durante le gare della Nazionale Italiana.

Discorso diverso invece per Cassano e Ventola che prima della Bobo TV erano fuori dall'ambito televisivo dopo la carriera calcistica. Sono stati impegnati più volte in iniziative ed eventi correlati sempre alla Bobo TV ma non in progetti diversi da quello. La possibilità remota è che qualcuno di loro possa pensare di reinventarsi in qualche modo altrove, o anche per conto suo sempre attraverso l'uso dei social. La vicenda resta però ancora avvolta in quel vortice in cui la parola "tradimento" regna sovrana come sottolineato anche dallo stesso Adani.

Un’immagine della Bobo TV con ancora Adani, Ventola e Cassano.

La Bobo TV nel frattempo si è istituzionalizzata diventando ufficialmente un contenuto della Serie A andando in onda sulla radio ufficiale diventando visibile dunque oltre che su Twitch anche sul canale, sito e l'APP del massimo campionato italiano. Tutto a partire dalla seconda puntata che vedrà come ospiti diversi ex calciatori che hanno sostituito di fatto Adani, Cassano e Ventola, ovvero Adriano, Amouso, Diamanti e Iuliano. Un tassello in più per capire se forse anche questo possa essere stato il motivo che ha poi scaturito la rottura.

Un tradimento secondo Lele Adani come specificato anche su Instagram quando all'interno di una story ha pubblicato un video breve in cui dice: "Ma se si doveva cambiare perché nessuno sapeva" sottolineando come non si aspettasse questo cambiamento forse anche relativo alla partnership con la Serie A che rende meno "libera" la Bobo TV da quei confronti senza filtri che eravamo abituati ad ascoltare su Twitch. Per Adani al momento però la vita professionale continua ad andare avanti nonostante tutto questo trambusto.

Al momento è sempre alla "Domenica Sportiva" lavorando in Rai anche per la nazionale e avrà delle finestre di visibilità in cui potrà raccontare la sua visione e opinioni sul calcio. Oltre a questo è da ricordare anche qualche sua piccola collaborazione con Esports anche se l'attività principale resterà sempre quella della Rai. Se per Adani dunque la vita professionale fuori dalla Bobo TV continua ad andare avanti, non si può dire lo stesso di Cassano e Ventola.

Quest'ultimo era presente in più iniziative insieme a Vieri, con eventi e attività extra Bobo TV. Ecco perché in questo momento non sembra possa avere un'altra occasione immediata per mettersi in mostra sottolineando come dei tre fosse quello più in secondo piano rispetto agli altri, anche dal punto di vista degli interventi durante le dirette. Come lui, lo stesso discorso si può fare con Cassano. Il barese vive a Genova, un po' fuori dal mondo rispetto agli altri a Milano e di fatto la Bobo TV era l'unico punto di contatto col mondo del calcio.

Al momento anche Cassano, così come Ventola, è ancora fuori dagli schemi. Forse andrà avanti con determinati tipi di format che già faceva sui social e potrebbero diventare la sua finestra sul mondo. Ma è ancora presto per parlarne. Non è da escludere comunque che i tre possano reinventarsi in un programma, sempre in streaming sui social, magari con l'inserimento di altre persone, e creare un altro contenitore che faccia concorrenza alla Bobo TV.