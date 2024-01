Come sarà la nuova Bobo TV con Adani, Cassano e Ventola: il nuovo progetto del trio è realtà La nuova Bobo TV con Adani, Cassano e Ventola è pronta a partire. Il progetto anticipato dallo stesso Adani sta per diventare realtà dopo aver valutato diverse possibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lele Adani in una nuova Bobo TV con Cassano e Ventola. All'indomani della brusca separazione da Vieri, che ha di fatto messo fine al fortunato format calcistico su Twitch proseguendo il progetto sul suo canale in collaborazione con la Lega Serie A, l'opinionista Rai potrebbe presto tornare in sella. All'orizzonte un programma simile a quello visto proprio alla Bobo TV in compagnia degli stessi Cassano e Ventola. "Sto analizzando delle opportunità" aveva detto a inizio gennaio in un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

Del terzetto fatto fuori da Vieri per dare spazio al suo nuovo progetto Adani è quello che si è sempre esposto di più post separazione. Su Instagram aveva spiegato le ragioni della rottura di Vieri al vecchio format della Bobo TV e ha dato poi segnali di una rinascita con vari aforismi e post di vario genere sempre sui suoi canali ufficiali social. Oggi il ritorno di una Bobo TV fatta solo da Adani, Cassano e Ventola sembra diventare realtà. Qualcosa si sta muovendo e presto potremmo avere infatti importanti novità in merito: "Una cosa che metteva insieme tutto".

Il trio pronto a dare vita al nuovo progetto della Bobo TV.

L'aveva promesso e lo sta concretizzando. Secondo quanto appreso da Fanpage.it ad Adani sono state presentate varie possibilità nel corso degli ultimi mesi e una di queste è destinata a trasformarsi in un progetto concreto nel breve-medio termine. "Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole – aveva detto a inizio gennaio – Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%. La BoboTV era fatta da quattro persone, una (Vieri, Ndr) ha scelto di fare altro".

Già nei giorni scorsi Adani aveva fatto capire che il ritorno della nuova Bobo TV senza Vieri è ormai vicino. "Questa sarà una settimana molto molto importante e vi terrò aggiornati" aveva detto nella sua ultima story facendo capire che ormai il progetto è in dirittura d'arrivo. Ma come sarà la nuova Bobo TV? Facile intuire che la parola d'ordine sarà "libertà" intesa come terminologia, parole, argomenti e pensieri. Praticamente così come era nata l'idea di Vieri proprio in compagnia del terzetto che ora si appresta a vivere una nuova fase della vecchia e nuova Bobo TV partendo dalle vecchie radici che avevano reso fortunato e seguitissimo il format su Twitch.