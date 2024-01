Adani non ha mai più sentito Vieri dopo la Bobo TV: “So cosa è successo, non ci sarà chiarimento” Lele Adani racconta la fine della Bobo TV e spiega la delusione dovuta al tradimento di Bobo Vieri, suo grande amico prima di questa vicenda: “So cosa è successo e non ci sarà mai un chiarimento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La fine della Bobo TV è stata del tutto inaspettata. Vieri si presentò da solo in diretta su Twitch a novembre annunciando che da quel momento in poi non ci sarebbero più stati con lui a condurre il programma Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Compagni di viaggio del fortunato format sul calcio in cui la libertà di parola, pensiero e linguaggio erano alla base. Di fatto oggi Vieri ha trasformato la Bobo TV nella Bobo TV Channel, ovvero un vero e proprio canale d'intrattenimento a 360°. Adani, ex giocatore e opinionista Sky, oggi in Rai, ha più volte palesato il suo rammarico per ciò che è accaduto sui suoi canali ufficiali social.

Story, video e frasi a effetto che più volte sembravano puntare il dito contro quell'amico che è stato l'artefice di un grande tradimento: Bobo Vieri. Nel corso di un'intervista al Messaggero è stato proprio Adani a parlare di quanto accaduto: "Mi manca un momento che sicuramente tornerà – ha spiegato – La Bobo Tv è finita a novembre inaspettatamente ed era il frutto di un percorso di amici". Sull'attaccante dell'Inter e suo grande amico ha poi spiegato: "La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell’amico".

Ma cosa è successo davvero? Una domanda al quale forse non troveremo mai una risposta certa. Vieri ha accettato di modificare il format della Bobo TV firmando una partnership con la Lega Serie A diventando di fatto un prodotto ufficiale proprio del massimo campionato di calcio italiano. Un progetto del tutto diverso e se vogliamo snaturato della classica BoboTV come eravamo abituati a vederla: "La Bobo TV era fatta da quattro persone, una (Vieri, ndr) ha scelto di fare altro". La delusione è tanta: "Sto analizzando delle opportunità, ancora non è tempo".

Adani qualche settimana fa aveva fatto capire che con Cassano e Ventola era in cantiere giù un nuovo progetto simile – probabilmente – alla Bobo TV: "Sicuramente torneremo ad avere uno spazio digitale con il calcio al centro di tutto, è quello che la gente vuole – ha detto – Una comunicazione libera, efficace, aperta. Ventola e Cassano ci saranno, al 100%". Adani era fortemente legato al progetto e di certo questo non può nasconderlo: "Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato la BoboTv una quarantina di volte. Una cosa che metteva insieme tutto".

Per l'attuale opinionista Rai quel format era qualcosa che andava oltre la semplice narrazione e commento calcistico: "Il valore dell’amicizia che una persona però ha dimostrato di non meritarla – ha aggiunto ancora in riferimento a Vieri – Quattro personalità forti, dei pazzi da mettere dritti. La Bobo Tv è stata una rock band". In poco tempo però tutto è finito con un annuncio in diretta della stesso Vieri il quale aveva avvisato i tre poco prima di andare in onda che da quel momento in poi non avrebbero più fatto parte di quel progetto.

"Non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo – ha detto ancora Adani a proposito della rottura con Vieri – Non ci sarà possibilità di chiarimento". La verità difficilmente verrà fuori: "Sono accadute tante altre cose non giuste, che non dirò – ha spiegato – Cose che le persone coinvolte sanno, compreso lui e la manager". Adani ci va giù pesante sulla questione: "Niente è irreversibile, ma questo modo di essere e di tradire nuoce a chi lo fa – conclude – Chi deve convivere col tradimento, se ha un po’ di coscienza, è più ferito e danneggiato di chi l’ha subito".