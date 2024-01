La Bobo TV diventa Bobo TV Channel, l’annuncio di Vieri: “Ho deciso di fare un passo indietro” Bobo Vieri ha annunciato importanti novità per la Bobo TV che diventa Bobo TV Channel, un passo indietro che prevede tanti nuovi format non solo sul calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il quartetto formato da Vieri, Adani, Cassano e Ventola ormai è un lontano ricordo. Il primo, dopo la separazione dai suoi ormai ex compagni di viaggio e amici, ha deciso di andare avanti per la sua strada con format nuovi sulla Bobo TV, mettendo da parte "Calcio con la F". Il 2024 della piattaforma si apre con un'ulteriore novità degna di nota. Passo avanti importante per la Bobo TV, che diventa Bobo TV Channel, ovvero un "vero e proprio canale digitale d’intrattenimento a 360°".

Proprio nel giorno in cui Lele Adani sui social annuncia l'incontro con Cassano e Ventola, con un "pranzo per fare il punto della situazione", aprendo dunque a possibili nuovi progetti, Vieri attraverso un comunicato spiega la metamorfosi del suo progetto. La Bobo TV Channel infatti continuerà ad operare sempre su Twitch, la piattaforma streaming, ma non si occuperà solo di calcio. Sul tavolo infatti anche altri appuntamenti relativi ad altri sport, con approfondimenti su tematiche diverse.

Le parole dell'ex bomber in tal senso sono emblematiche, annunciando un passo indietro rispetto al suo Talk Show che non aveva "riscaldato" più di tanto gli utenti del web dopo la separazione: "Sarà un grandissimo 2024 per la Bobo Tv Channel che cambia completamente pelle e si presenta al pubblico con 7 programmi fino a raggiungere, nell’arco di 12 mesi fino a 15 proposte. Darò spazio a voci diverse, ho deciso di cambiare la prospettiva della Bobo Tv Channel facendo un passo indietro con il mio programma dando una trasversalità di contenuti sempre più ampia. L’offerta si amplierà ulteriormente nel corso dell’anno, per offrire agli utenti e ai tanti fan una proposta trasversale che sia completa e varia. Sono molto contento di intraprendere questa avventura con grandi professionisti e talentuosi personaggi!"

Quali saranno dunque i nuovi programmi che andranno in scena sulla Bobo TV Channel? Si partirà il lunedì sera con "Che calcio dici?" un format con youtuber e influencer calcistici come Edoardo Mecca, Daniele Brogna, Gabboman e il fratello Fabio, Luca Mastrangelo e Arbitrino per commentare in modo scherzoso i temi più caldi della Serie A. Il martedì toccherà a "Dimensione Calcio", dedicato al calcio femminile con Katia Serra e Martina Angelini. Il giorno successivo spazio a "Le Rompipalle" con Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, che sarà poi seguito da "W il Padel" in collaborazione con Italy Padel Tour, Padelisti Anonimi, Quelli del Padel e Rocio Rodriguez.

La Bobo TV è già diventata Bobo TV Channel

Giovedì alle 14 "Doppio Passo" con Davom23, Luca Toselli, Football Meta, Alesia, Il Critico, FantaTia, dedicato al calcio italiano e internazionale con analisi tecniche, lavagne tattiche e consigli per il fantacalcio. Alle 21 poi ecco lo spazio per il ciclismo con Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Lello Ferrara che condurranno infatti "Lo squalo all’attacco". Venerdì alle 18 poi si chiude con "Pixels & Bytes", il nuovo format tecnologico dedicato al mondo Gaming e Hi-Tech. E il format con Bobo Vieri? Per ora non se ne parla, in attesa di nuovi progetti e slot da occupare